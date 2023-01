von ka-news.de

"Hallo.

Der Fehler liegt tief im System. Und die Eltern dürfen das seit Corona massiv ausbaden. Der Kern des Problems liegt in der Arbeitswelt. Kaum ein Arbeitgeber hat (wirklich) noch Verständnis für kinderbetreuende Eltern. Eltern bekommen für Kinderkranktage nur einen (lächerlichen) Bruchteil des Gehalts ersetzt. Schön dass es Kinderkranktage für Eltern gibt - und wer erklärt das der Wirtschaft, und den Banken die keine Kinderkranktage für Darlehen anbieten?

Druck wird an Eltern weitergegeben

'Finden Sie mit Ihrem Arbeitgeber eine gemeinsame Lösung' - Danke. Dieser Druck wird natürlich an die Kinderbetreuung weitergegeben. - Für die Eltern - die in der Regel übrigens nicht wenig Geld für die Betreuung bezahlen - zumindest in Karlsruhe. Es gibt natürlich viel Verständnis für die Situation der Kinderbetreuungseinrichtungen und auch für die Betreuer selbst.

Aber wenn es an die eigene Existenz geht - geht das Kind eben mit Rotzenase in die Kita . Punkt. (Sonst müsste ich in Zukunft sowieso von Oktober bis März Urlaub durchnehmen - da rotzt nämlich fast jedes kleine Kind andauernd).

Mehr Kapazitäten bei Personal!

Sorry. Aber das musste ich mal loswerden. Ergo: Mehr Kapazitäten in den Kitas, um den Regelbetrieb auch zu den jedes Jahr wieder überraschend kommenden Grippewellen SICHER zu stellen (übrigens: Gleiches gilt für Schulen). Echte Lösungen in den Betrieben für arbeitnehmende Eltern wenn Sie die Betreuung der Kinder zuhause (entgeltfrei) für die Kitas übernehmen. Darüber muss geschrieben werden.

Mit freundlichen Grüßen,

Christoph H."

