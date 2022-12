Karlsruhe vor 2 Stunden

Leisere Bahnen: So wollen die Karlsruher Verkehrsbetriebe künftig die Lärmbelastung reduzieren

Vor allem in engen Kurven lässt das Quietschen und Rattern der Bahnen im Karlsruher Verkehrsverbund so manchen zusammenzucken. Dem wollen die Karlsruher Verkehrsbetriebe und die Albtal-Verkehrsgesellschaft nun Abhilfe schaffen. Durch eine neue technische Lösung, heißt es in einer Mitteilung an die Presse, soll der Lärm in den kommenden Monaten und Jahren weiter reduziert werden.