Mitte August 2023 finden die 20. Leichtathletik-Weltmeisterschaften in der ungarischen Hauptstadt Budapest statt. Die erste Leichtathletik-WM gab es 1983 in Helsinki. Titel des diesjährigen Sport-Ereignisses ist "Witness the wonder" – "Erlebe das Wunder". Innerhalb von neun Tagen kommt es zu ganzen 49 Medaillen-Entscheidungen.

In diesem Artikel finden sie alle Infos zur Leichtathletik-WM 2023, sowie den genauen Zeitplan und alle Termine. Zusätzlich finden Sie hier eine Übersicht aller Disziplinen.

Leichtathletik-WM 2023: Alle Termine im Zeitplan

Die Leichtathletik-WM geht vom 19. bis zu 27. August 2023, Ort des Sport-Events ist das Nationale Leichtathletikzentrum Nemzeti Atlétikai Központ in Budapest. Das sind die Termine:

Samstag, 19. August 2023

8.50 Uhr: 20 km Gehen (M)

20.35 Uhr: Kugelstoßen (M)

20.55 Uhr: 10 000 m (F)

21.47 Uhr: 4x400 m Staffel (Mixed)

Sonntag, 20. August 2023

7.15 Uhr: 20 km Gehen (F)

16.55 Uhr: Weitsprung (F)

17.50 Uhr: Hammerwerfen (M)

18 Uhr: 800 m Siebenkampf (F)

18.25 Uhr: 10 000 m (M)

19.10 Uhr: 100 m (M)

Montag, 21. August 2023

19.40 Uhr: Dreisprung (M)

20.30 Uhr: Diskuswerfen (M)

21.40 Uhr: 110 m Hürden (M)

21.50 Uhr: 100 m (F)

Dienstag, 22. August 2023

19.55 Uhr: Hochsprung (M)

20.20 Uhr: Diskuswerfen (F)

21.30 Uhr: 1500 m (F)

21.42 Uhr: 3000 m Hindernis (M)

Mittwoch, 23. August 2023

19.30 Uhr: Stabhochsprung (F)

21.15 Uhr: 1500 m (M)

21.35 Uhr: 400 m (F)

21.50 Uhr: 400 m Hürden (M)

Donnerstag, 24. August 2023

7 Uhr: 35 km Gehen (M)

7 Uhr: 35 km Gehen (F)

19.30 Uhr: Weitsprung (M)

20.15 Uhr: Hammerwerfen (F)

21.25 Uhr: 100 m Hürden (F)

21.35 Uhr: 400 m (M)

21.50 Uhr: 400 m Hürden (F)

Freitag, 25. August 2023

19.35 Uhr: Dreisprung (F)

20.20 Uhr: Speerwerfen (F)

21.40 Uhr: 200 m (F)

21.50 Uhr: 200 m (M)

Samstag, 26. August 2023

7 Uhr: Marathon (F)

19.25 Uhr: Stabhochsprung (M)

20.15 Uhr: Kugelstoßen (F)

20.30 Uhr: 800 m (M)

20.50 Uhr: 5000 m (F)

21.25 Uhr: 1500 m Zehnkampf (M)

21.40 Uhr: 4x100 m Staffel (M)

21.50 Uhr: 4x100 m Staffel (F)

Sonntag, 27. August 2023

7 Uhr: Marathon (M)

20.05 Uhr: Hochsprung (F)

20.10 Uhr: 5000 m (M)

20.20 Uhr: Speerwerfen (M)

20.45 Uhr: 800 m (F)

21.10 Uhr: 3000 m Hindernis (F)

21.20 Uhr: Speerwerfen (M)

21.37 Uhr: 4x400 m Staffel (M)

21.47 Uhr: 4x400 m Staffel (F)

Bei der letzten Leichtathletik-WM von 2022, die im US-amerikanischen Eugene in Oregon ausgetragen wurde, gewann das deutsche Team laut Medaillenspiegel eine Gold- und eine Silbermedaille.

Welche Sportarten werden bei der Leichtathletik-WM 2023 ausgetragen?

In der Leichtathletik gibt es die vier Bereiche Laufen, Springen, Werfen und Mehrkampf, welche selbst noch einmal in Unterkategorien unterteilt sind. Diese Sportarten werden bei der Leichtathletik-WM 2023 in Budapest ausgetragen: