Die deutschen Frauen begeistern derzeit bei der Fußball-Europameisterschaft in England und könnten am Sonntag den insgesamt neunten EM-Titel einfahren.

Laura Rolli die Titelverteidigerin

Eine ebenfalls hochtalentierte Frau am Ball kämpft im August ebenfalls um einen großen Titel: Laura Rolli aus Karlsruhe ist das deutsche Aushängeschild im Fußballgolf und will erneut Weltmeisterin werden.

In der Nischensportart, in der Fußball mit dem Präzisionssport Golf vereint wird, ist Laura Rolli seit einigen Jahren das Nonplusultra. ka-news.de hat die 25-Jährige vor einigen Jahren bereits zu einem Duell auf dem Parcours in St. Leon Rot getroffen und zum Duell herausgefordert.

Inzwischen hat die junge Sportlerin ihren Trophäen-Schrank auf beeindruckende Art und Weise gefüllt. Sie ist aktuell fünffache Deutsche Meisterin nachdem sie auch in diesem Jahr ihren Titel in Detmold verteidigen konnte.

WM vom 4. bis 7. August

Doch nicht nur auf nationaler Ebene hat sich die Studentin der Wirtschaftspsychologie einen Namen gemacht. Sie ist aktuell auch amtierende Weltmeisterin im Einzel- und im Doppel-Wettbewerb, auch diesen Titel möchte sie gerne verteidigen.

Die WM im Fußballgolf wird dieses Jahr vom 4. bis 7. August im pfälzischen Dirmstein ausgetragen. 2021 konnte sich Laura in Tschechien erstmals zur Weltmeisterin im Fußballgolf krönen, nachdem sie zuvor bereits einen Vize-WM-Titel holen konnte.

Mit ihrem Stammverein Fußballgolf Rhein-Neckar trainiert sie etwa einmal die Woche und ist an den Wochenenden meistens auf Turnieren unterwegs: "Dort kann man auf alle Fälle auch einiges an Erfahrung sammeln und Dinge trainieren", erzählt sie im Interview gegenüber ka-news.de.

Trainer gibt es nicht

Einen Trainer, der bestimmte Elemente oder Einheiten vorgibt, hat Laura nicht. "Wir treffen uns nur vom Verein Fussballgolf Club Rhein-Neckar als zum spielen." Dabei werde dann im Kollektiv trainiert und korrigiert.

Im Jahr 2015 kam Rolli durch einen Familienausflug zu dem Trendsport. Die sportbegeisterte junge Frau war sofort Feuer und Flamme für den Nischensport und sammelt seither erfolgreich Titel, in einer Sportart, die kaum einer kennt. Das macht es auch schwer mit dem Verdienst.

"Das wäre schön, wenn ich mit meiner Leidenschaft Geld verdienen könnte, ist leider aber noch nicht möglich", erzählt sie. Deshalb ist ihr Erfolg und Teilnahme an Turnieren eng mit dem Engagement von Sponsoren verknüpft, die teilweise auch die Reisen zu internationalen Turnieren mitfinanzieren.

Sponsoren helfen beim Reisen

Über neue Sponsoren ist die Fußballgolf-Weltmeisterin immer dankbar. "Das hilft natürlich enorm in einer Sportart, die nicht so in der öffentlichen Wahrnehmung steht." Neben ihrem Master-Studium arbeitet sie derzeit als Personalberaterin.

"In meinem Job kann ich relativ flexibel sein, wodurch es mir ermöglicht wird meiner Leidenschaft nebenbei nachzugehen", meint sie. In Kandel hat die Weltmeisterin ein ideales Trainingsareal gefunden. "Die Anlage dort gefällt mir sehr gut, da es eine Mischung aus etwas kürzeren, aber technisch anspruchsvollen Bahnen und aus längeren Bahnen ist, wo man auch etwas weiter schießen kann."

Somit sind optimale Trainingsbedingungen geboten. Auch das Ambiente macht den Trainingsort zu einem echten Wohlfühlort. "Das freundliche Personal und die Beachbar, die dazu gehört, machen einfach eine super Stimmung, man fühlt sich wohl und kommt gerne dort hin zum spielen." Ideale Voraussetzungen also um in den kommenden Tagen bei der Heim-WM die Mission Titelverteidigung zu starten.