von ka-news.de

Es brennt in einem Kellerabschnitt. Rauch breitet sich bis ins 8. Obergeschoss aus. Das Gebäude musste durch die Feuerwehr evakuiert werden. Personen können in bereitgestellten Bussen der Verkehrsbetriebe unterkommen. Die Brandbekämpfung dauert derzeit noch an.

Ob Personen bei dem Brand verletzt wurden, ist noch nicht klar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mehr Informationen liegen zurzeit nicht vor. Diese folgen, sobald sie der Redaktion vorliegen.