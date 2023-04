Das Landratsamt Karlsruhe zieht aufgrund des bevorstehenden Abbruchs des Verwaltungsgebäudes in Interim-Standorte um, berichtet eine zugehörige Pressemitteilung. Die Poststelle werde ab dem 2. Mai in der Kriegsstraße 100 zu finden sein, was auch den vorübergehenden Verwaltungssitz des Landratsamtes betrifft.

Verschiedene Ämter haben bereits den zentralen Standort gewechselt. Die Abteilung Sicherheit und Ordnung des Amtes für Ordnung und Recht soll ab dem 15. Mai dort zu finden sein. Die gewohnten Kontaktdaten bleiben unverändert, außer der Postadresse, die nun dementsprechend Kriegsstraße 100, 76133 Karlsruhe lauten werde.