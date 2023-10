Nach Informationen der Karlsruher Feuerwehr kam es am frühen Samstagabend in einem Gebäude der Karlsruher Südstadt zu einem Kellerbrand in einem Wohngebäude. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei Rauch aus mehreren Öffnungen gekommen. Auch der angrenzende Treppenraum sei verraucht gewesen.

Laut der Feuerwehr Karlsruhe habe man durch rasch eingeleitete Maßnahmen eine weitere Schadensausbreitung verhindern können. Zeitgleich habe eine Kontrolle der angrenzenden Treppenräume erfolgt. Im Anschluss seien der Keller sowie Teile des Erdgeschosses und des Treppenraums entraucht worden. Bei dem Kellerbrand habe es keine Verletzten gegeben.