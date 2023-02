von (pol/jeg)

Aktualisierung: Donnerstag, 16. Februar

Nach derzeitigen Erkenntnissen bog die Frau gegen 1730 Uhr von der Egon-Eiermann-Alle nach links in die Keßlaustraße ein. Dabei übersah sie wohl das Rotlicht einer Ampel und stieß in der Folge mit einer S-Bahn zusammen.

"Bei dem Unfall befand sich neben der 40-jährigen Fahrerin auch ein Kleinkind in dem Auto. Glücklicherweise bleiben alle Beteiligten unverletzt. An der Straßenbahn sowie am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden von zirka 15.000 Euro", so die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Mittwoch, 15. Februar: Straßenbahnunfall in Knielingen

In Knielingen kam es am Mittwochabend wohl zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Dies bestätigt die Polizei Karlsruhe auf Anfrage der ka-news.de-Redaktion.

Laut Angaben der Polizei Karlsruhe ereignete sich der Unfall im Bereich der Egon-Eiermann-Allee gegen 17.10 Uhr. Dort seien eine Straßenbahn und ein Auto miteinander zusammengestoßen. Nach derzeitigen Informationen wurde niemand verletzt - die Rettungskräfte sind bereits vor Ort.