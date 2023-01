von (pol/cak)

"Beim Eintreffen der Feuerwehr an dem mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus war das Ladengeschäft im Erdgeschoss verraucht. Zwei Personen wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus ihren Wohnungen in den Obergeschossen zügig und unverletzt ins Freie gebracht", so die Feuerwehr Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Der Laden im Erdgeschoss wurde durch einen Trupp unter Atemschutz kontrolliert. Dort konnte ein brennendes Blumengesteck entdeckt werden. Der Brand konnte schnell gelöscht und ein Übergreifen auf andere Bereiche des Ladens verhindert werden.

Zur Entrauchung des Geschäftes wurden von der Feuerwehr Lüfter eingesetzt. Die Bewohner konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzte gab es keine, ein Sachschaden entstand nicht.

