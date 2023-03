Karlsruhe vor 56 Minuten

Karlsruher Feuerwehren bei Bränden in Grötzingen und Karlsruhe im Einsatz

Die Feuerwehren in Karlsruhe waren am Sonntagabend und Montagfrüh zweimal im Einsatz. Während ein Kaminbrand in Grötzingen glimpflich verläuft, wurde bei einem Brand in der Wichernstraße in Karlsruhe eine Person verletzt.