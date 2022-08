Karlsruhe vor 53 Minuten

Brandserie im Hardtwald: Schon wieder Feuer am Karlsruher Klosterweg

Am Dienstag soll es erneut zu einem Brand im Bereich des Klosterweges in der Oststadt gekommen sein. Bislang kann die Polizei jedoch keine näheren Angaben zu dem Vorfall machen. Demnach ist auch bei diesem Brand unklar, ob es sich womöglich um Brandstiftung handeln könnte. Bereits am 15. August wurden mehrere Brandherde im Bereich des Klosterweges gemeldet.