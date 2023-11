Von 1995 bis zu ihrem Karriereende 2007 war Regina Halmich aus Karlsruhe ungeschlagene Weltmeisterin der Women's International Boxing Federation (WIBF). Ihr WM-Gürtel bedeutete ihr alles, heißt es in einer Pressemitteilung. Für ihn habe sie "gekämpft und gelitten und ihn siegreich getragen". Nun zieht der WM-Gürteil ein ins "Haus der Geschichte" in Bonn. In der Pressemitteilung heißt es weiter: "In den Sammlungen befinden sich bereits viele Objekte zu deutscher Sportgeschichte", dabei sei jedoch eine deutliche Unterrepräsentation von Frauen zu erkennen. Das werde sich nun ändern.