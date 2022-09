Aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise will der Bäderausschuss des Karlsruher Gemeinderates eine Neufestsetzung der Tarife in den städtischen Bädern festlegen. Der Ausschuss tagt am 19. September, die Änderungen sollen ab dem 1. November in Kraft treten.

"Erheblicher Stromkostenanstieg"

Eine Eintrittspreiserhöhung soll neben mittel- bis langfristigen Umbaumaßnahmen den Weiterbetrieb der Bäder gewährleisten. Dies geschehe unter anderem vor dem Hintergrund der Neuverhandlung der Stromverträge – denn diese laufen zum Ende des Jahres aus.

Die hohen Energiepreise und der Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge schmälern nach Einschätzung des Kiel Instituts für Wirtschaftsforschung (IfW) über Jahre die deutsche Wirtschaftsleistung. | Bild: Sina Schuldt/dpa

Laut Angaben der Stadt Karlsruhe läge derzeit ein Angebot vom 30. August 2022 auf dem Tisch. Die Konditionen: 72 Cent pro Kilowattstunde. Doch bereits jetzt seien die Stromkosten bereits erheblich angestiegen.

Der DOSB ruft die Sportvereine in Deutschland dazu auf, in den kommenden Monaten mindestens 20 Prozent Energie einzusparen. | Bild: Stefan Sauer/dpa

"Die Stromkosten im Fächer- und Europabad haben sich von 4 Cent pro Kilowattstunde auf aktuell 18 Cent erhöht", heißt es in der entsprechenden Beschlussvorlage des Ausschusses Die gestiegenen Kosten werden ab November wohl auch die Badegäste betreffen - es warten neue Eintrittspreise.

Neue Preise ab November

"Die Festsetzung der Tarife erfolgte über die Ecktarife (Tageskarte Therme Vierordtbad, Einzeleintritte Hallen- und Freibäder), sodass das Tarifgefüge und damit die einzelnen Tarife zueinander im Verhältnis gleich bleiben", heißt es weiter.

Anlage 1 der Beschlussvorlage BV/2022/2021. | Bild: Auszug der BV/2022/2021 Stadt Karlsruhe

Mit der Erhöhung der Eintrittspreise sollen die ansteigenden Betriebskosten der Bäder teilweise kompensiert werde. "Der Energiepreis Gas hat sich im Vergleich zum Vorjahr versiebenfacht, der Strompreis hat sich im Vergleich zum Vorjahr verfünffacht", erklären die Verantwortlichen in der Beschlussvorlage.

Mehrkosten von 1,3 Mio. Euro

"Bereits in 2022 ergeben sich für die Gesamtheit der Karlsruher Bäder auf Grundlage der Preisankündigungen der Stadtwerke Karlsruhe und nach derzeitigem Abrechnungsstand ermittelte Mehrkosten von rund 1,3 Millionen Euro", heißt es in der Beschlussvorlage.

Es seien zukünftig weitere Preisanstiege aller Energiearten zu erwarten. Für 2023 prognostizieren die Bäderbetriebe Karlsruhe eine Mehrkostensteigerung von weiteren 1,8 Mio. Euro gegenüber 2022.

Schul- und Vereinsschwimmen

Die geplanten Preiserhöhungen betreffen unter anderem auch den Schulschwimmbetrieb. Der Preis pro Übungseinheit erhöhe sich dabei von bisher 23 Euro auf 30 Euro – trotz 20-prozentigem Rabatt, wie die Stadt mitteilt.

Bild: Auszug der BV/2022/2021 Stadt Karlsruhe

Die Tarifregelung für das Vereinsschwimmen gelten analog für die Fächerbad Karlsruhe GmbH im Fächerbad und die Karlsruher Bädergesellschaft mbH im Europabad Karlsruhe.

Bild: Auszug der BV/2022/2021 Stadt Karlsruhe

Das Vereinsschwimmen wird wie das Schulschwimmen in Übungseinheiten berechnet. Eine Bahnstunden-Übungseinheit Vereinsschwimmen bezieht sich auf eine 25 m-Bahn und dauert 60 Minuten.

Maßnahmen gefordert

Neben den Eintrittspreiserhöhungen skizzieren die Bäderbetriebe Karlsruhe eine Reihe von anderen Maßnahmen, um den steigenden Energiekosten entgegenzuwirken. "Mit Ausrufen der Alarmstufe des Notfallplanes 'Gas' Ende Juni 2022 sind auch die Kommunen aufgefordert, kommunale Einsparmaßnahmen vorzubereiten", heißt es im Beschlussantrag des Bäderausschusses.

Windkraftanlagen stehen hinter Photovoltaikanlagen. | Bild: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Die bisherigen Maßnahmen – unter anderem im Rahmen des Klimaschutzfonds der Stadt umgesetzt – sollen zukünftig ausgebaut werden. Welche Anpassungen bisher vorgenommen wurden, geht aus der folgenden Übersicht hervor:

Bild: Auszug der BV/2022/2016 Stadt Karlsruhe

Sofortige Maßnahmen

Auf diese Maßnahmen sollten sich Badegäste zukünftig einstellen:

Letzter Öffnungstag der Saison 2022 im Sonnenbad: 9. Oktober 2022

Temporäre Eröffnung des Sonnenbades ab dem 1. April 2023

Temporäre Reduzierung der Freibadsaison (Sonnenbad ausgenommen) ab Beginn Pfingstferien (27. Mai 2023) bis Ende der Sommerferien (10. September 2023)

Überprüfung der Möglichkeiten zur Unterstützung der Warmwasserbereitung mittels regenerativer Energien in allen Bädern (Solarthermie, Geothermie, Fallwassernutzung, Windkraft, etc.)

Reduzierung des Saunabetriebs auf eine Sauna im Sonnenbad und Weiherhofbad

Reduzierung der Attraktionszeiten (Rutschen, Massagedüsen, Nackenschwall, etc.)

Handwaschbecken soweit möglich nur mit Kaltwasser betreiben

Variante A: Alle Duschen in den Freibädern werden mit Kaltwasser betrieben; Variante B: An allen Duschen in den Freibädern wird das Warmwasser tarifiert

Schließung Adolf-Ehrmann-Bad und Hallenbad Grötzingen

Der Effekt dieser vorläufigen Maßnahmen sei nicht prognostizierbar, erklären die Betreiber. "Allerdings wird der Effekt weder in Hinsicht auf Energieeinsparung noch in Hinsicht auf die Wirtschaftlichkeit durchschlagend sein."

Bäder müssen schließen

Um also "wirklich" einzusparen, müssen die Bäderbetriebe zu drastischeren Maßnahmen greifen. Einzig die Schließungen der Hallenbäder in Neureut und Grötzingen hätten einen deutlicheren Effekt. Durch die Schließung beider Bäder würde der öffentliche Badebetrieb um rund 5 Prozent sinken, sagen die Bäderbetriebe der Stadt. Dabei seien Ausweicheffekte in andere Bäder allerdings nicht berücksichtigt.

Ein Junge springt in einem Freibad ins Wasser. | Bild: Joerg Carstensen/dpa/Symbolbild

"Bei einer Schließung von Bädern ist zu unterscheiden zwischen einer Totalabschaltung und einer vorübergehenden Schließung im Stand by-Modus analog der Schließungen während des Corona- Lockdowns", erklären die Verantwortlichen.

Wiederinbetriebnahme ist problematisch

Der Stadt wird von einer Totalabschaltung einzelner Bäder dringend abgeraten. "Dies könnte bereits nach einem halben Jahr Außerbetriebnahme gravierende Auswirkungen auf die bauliche Substanz der Gebäude, die Statik und die Technik haben", meinen die Vertreter des Bäderausschusses.

Klingt schwieriger als es ist: Das Dämmen von Rohrleitungen können geschickte Eigentümer auch selbst übernehmen. | Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Die eventuellen Folgen seien: Schimmelbildung, Verkeimung des gesamten Systems, großflächigen Fliesenabplatzungen, Austrocknung sämtlicher Dichtungen in der Badewassertechnik und die Einnistung von Ungeziefer.

Corona hat uns einiges gelehrt - auch die Bäderbetriebe Karlsruhe. Die Erfahrungen aus dem Corona-Lockdown zeigen, dass Schließungen im Stand by-Modus zu deutlich geringeren Einsparungen führen, aber sich die Bäder in einem vertretbaren zeitlichen und finanziellen Aufwand wieder in Betrieb nehmen lassen. "Die Einsparungen lagen bei rund 40 Prozent bis 50 Prozent der Kosten für Strom, Wasser und Heizung", so die Verantwortlichen.

Mittel- bis langfristige Maßnahmen

Die Schließungen sollen allerdings nur kurzfristig für Entlastung sorgen. Mittel- bis langfristig planen die Betreiber teilweise aufwändige Sanierungsmaßnahmen. Die Kosten für mittel- bis langfristige Energiesparmaßnahmen an den Karlsruhe Bädern belaufen sich auf rund 14,5 Mio. Euro, wie aus der Beschlussvorlage für die Ausschussitzung am 19. September hervorgeht.

Die Silhouette eines Bauarbeiters zeichnet sich vor dem Morgenhimmel ab. | Bild: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Investiert werden soll unter anderem in thermische Sanierungsmaßnahmen, PV- Anlagen und in die Modernisierung der Warmwasserbereitung. Den größten Kostenpunkt machen dabei vollumfängliche, oder teilweise energetische Sanierungen des Adolf-Ehrmann-Bads, des Fächerbads und des Europabads aus. Die notwendigen finanziellen Mittel belaufen sich dabei auf rund 6,5 Millionen Euro -teilweise übernommen vom Bundesministerium.

Das soll gemacht werden

Wir haben die größten Änderungen für euch zusammengefasst: