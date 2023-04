Wie die Polizei mitteilt, wurde der 22-jähige Tatverdächtige am Mittwochvormittag, 19. April, nach einem Hinweis zweier Ladendetektive in einem Kaufhaus in der Karlsruher Innenstadt von einer Polizeistreife kontrolliert. In seinem Rucksack fanden die Beamten mehrere Kleidungsstücke. Bei diesen handle es sich um am selben Tag in verschiedenen Geschäften entwendetes Diebesgut, so die Polizei in einer Mitteilung.

Nachdem sich im Rahmen der ersten Ermittlungen Verdachtsmomente ergaben, wonach der Beschuldigte noch für weitere Diebstähle verantwortlich sein könnte, durchsuchte die Polizei auf Anordnung des Amtsgerichts dessen Wohnräume in einer Wohnunterkunft. Dabei geriet vor Ort ein 27-jähriger Mann in den Verdacht, an den Straftaten ebenfalls beteiligt gewesen zu sein, weshalb auch dieser festgenommen wurde.