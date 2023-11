Karlsruhe vor 1 Stunde

Karlsruhe Waldstadt: Angebranntes Essen sorgt für größeren Feuerwehreinsatz

Am Mittwoch, 22. November, ist die Karlsruher Feuerwehr mit starken Kräften zu einem Einsatz in der Waldstadt ausgerückt. Gegen 15.55 Uhr wurde in einem mehrstöckigen Gebäude in der Bertha-von-Suttner-Straße offenbar eine Rauchentwicklung gemeldet. Ob zu diesem Zeitpunkt noch Personen in der betroffenen Wohnung waren, sei zunächst unklar gewesen, so die Feuerwehr.