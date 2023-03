Die Tour des roten Doppeldeckers startet am Vorplatz des Karlsruher Hauptbahnhofs. Danach werden folgende Stationen angefahren:

ZKM/Städtische Galerie

Badisches Staatstheater

Ettlinger Tor/Marktplatz

Europaplatz

Tourist-Information/Zirkel

Schlossbezirk/verlängerte Waldhornstraße

Kreativpark Ost/Schloss Gottesaue

Aussichtsplattform Turmberg

Karlsburg/Altstadt Durlach

Im Anschluss kehrt der Bus an den Hauptbahnhof zurück. Neben den normalen Fahrzeiten ist der Bus auch am Ostermontag (10. April), Tag der Arbeit (1. Mai), Christi Himmelfahrt (18. Mai), Pfingstmontag (29. Mai), Fronleichnam (8. Juni) und am Brückentag (2. Oktober) unterwegs. Am 7. Mai fällt die erste Fahrt ab 10 Uhr aufgrund der Veranstaltung "Badische Meile" aus.