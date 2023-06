Der "Kampf der Realitystars" 2023 ist vorbei. Gestern Abend lief die letzte Folge der aktuellen Staffel und damit steht nun endlich der Realitystar 2023 fest. In zehn Folgen kämpften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um den Sieg. Die Kandidaten von "Kampf der Realitystars" 2023 haben in der Zeit gemeinsam in einer Sala, einer offenen Bambushütte in Thailand, gewohnt.

Dabei ging es aber nicht um einen Traumurlaub am Strand, sondern um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro und um den Titel "Realitystar". Die Kandidaten und Kandidatinnen mussten sich in Spielen gegeneinander behaupten. Bei der "Stunde der Wahrheit" entschied sich dann wöchentlich, wer die Show verlassen muss. Diese Entscheidungs-Sitzung wurde jeweils von Cathy Hummels moderiert. Wer hat die finale Entscheidungssitzung gewonnen und darf damit den Sieg mit nach Hause nehmen?

Gewinner bei "Kampf der Realitystars" 2023: Wer hat gewonnen?

Satte 50.000 Euro warteten am Ende der diesjährigen Staffel auf den Gewinner oder die Gewinnerin. Insgesamt acht Kandidaten erspielten sich ihr Ticket ins Finale. Nach den ersten beiden Finalspielen waren allerdings nur noch drei übrig, die noch die Chance auf den Sieg hatten: Serkan Yavuz, Eva Benetatou und Sascha Sirtl. Die letzten drei Kandidaten mussten sich dann noch einer finalen Herausforderung stellen, allerdings nicht in Form eines Spiels. Alle ausgeschiedenen Kandidaten konnten in der letzten "Stunde der Wahrheit" mit einer Münze abstimmen.

Nach der Abstimmung landete Eva mit nur einer Stimme auf dem dritten Platz. Zwischen Sascha und Serkan hingegen entwickelte sich ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende konnte jedoch Serkan mit einer Münze mehr das Finale für sich entscheiden und hat somit auch die 40.000 Euro in seiner Tasche.

Finale beim "Kampf der Realitstars" 2023: Wer ist raus gestern, 14. Juni?

Im Finale sind insgesamt acht Kandidaten und Kandidatinnen angetreten. Auf sie warteten zwei Finalspiele und natürlich die letzte "Stunde der Wahrheit". Im ersten Finalspiel mussten sich drei Kandidaten verabschieden, für zwei war nach dem zweiten Spiel Schluss. In der "Stunde der Wahrheit" blieben dann noch drei Kandidaten übrig. Wir haben noch einmal alle Final-Kandidaten auf einen Blick zusammengefasst:

Serkan Yavuz (Gewinner vom "Kampf der Realitystars" 2023

Sascha Sirtl (ausgeschieden in der "Stunde der Wahrheit)

Eva Benetatou (ausgeschieden in der "Stunde der Wahrheit)

Bernd Kieckhäben (ausgeschieden im zweiten Finalspiel)

Lukas Baltruschat (ausgeschieden im zweiten Finalspiel)

Peggy Jerofke (ausgeschieden im ersten Finalspiel)

Matthias Mangiapane (ausgeschieden im ersten Finalspiel)

Emmy Russ (ausgeschieden im ersten Finalspiel)

Wiederholung des Finales von "Kampf der Realitystars" 2023

Die vierte Staffel von "Kampf der Realitystars" lief in den vergangenen Wochen immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL2. Wer die Staffel jedoch verpasst hat, kann immer noch auf die Wiederholung von "Kampf der Reality Stars" auf RTL+ zurückgreifen.