Karlsruhe vor 26 Minuten

Jugendliche klauen Frau am Karlsruher Hauptbahnhof die Geldbörse

Am Montagmittag wurde eine 71-Jährigen am Karlsruher Hauptbahnhof von zwei jugendlichen Taschendiebinnen bestohlen. Die Bundespolizei Karlsruhe weist in diesem Zusammenhang per Pressemitteilung darauf hin, Wertsachen immer körpernah und bestenfalls in Innentaschen zu verstauen.