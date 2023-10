ka-news.de: Sie kommen aus Karlsruhe – was bedeutet die Fächerstadt für Sie und was verbinden Sie mit ihr?

Kästel: Ja, ich bin in Karlsruhe geboren und mit dieser Stadt verbinde ich meine Jugend. Ich bin in Rheinstetten aufgewachsen und wenn ich mit Freundinnen was erleben wollte, wie shoppen, abends ausgehen, und so weiter, sind wir mit der Straßenbahn nach Karlsruhe reingefahren.

ka-news.de: Wie sind Sie zum Schauspielern gekommen?

Kästel: Ich habe mit 12 Jahren angefangen in einer Laienspielgruppe Theater zu spielen und das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich den Wunsch hatte Schauspielerin zu werden.

Tatjana Kästel (rechts im Bild) beim Undercover-Einsatz in der Auftakt-Folge der SOKO Köln "Des Müllers Lust". | Bild: Martin Rottenkolber

ka-news.de: Und wie zu Ihrer Chefinnen-Rolle bei der SOKO Köln?

Kästel: Ich habe 2016 bei der SOKO Köln angefangen. Lilly Funke war damals noch etwas jünger – wie ich auch ;-). In der aktuellen Staffel wird ein neuer Chef beziehungsweise eine neue Chefin gesucht und es soll diesmal jemand aus dem Team werden. Wie es dazu kommt, dass es am Ende dann Lilly wird, verrate ich natürlich noch nicht….

ka-news.de: Was macht Ihnen an ihrem Beruf am meisten Spaß?

Kästel: Dass jeder Drehtag anders ist. Immer neue Drehorte und Kollegen, mit denen ich spielen darf. Grundsätzlich finde ich es toll, in andere Charaktere zu schlüpfen, gerade ist es hauptsächlich meine Figur bei der SOKO Köln, aber auch da darf ich viele Emotionen und Situationen erleben, die ich in meinem normalen Leben nicht erleben würde.

Tatjana Kästel aus Karlsruhe spielt die neue Chefin bei der SOKO Köln. | Bild: Lena Faye

ka-news.de: Was kann in ihrem Job auch mal eine Herausforderung sein?

Kästel: Die Flexibilität. Es kann sich jederzeit der Drehplan ändern. Also viel planen ist nicht wirklich möglich in diesem Beruf.

ka-news.de: Könnten Sie sich vorstellen, auch im echten Leben Kommissarin zu sein?

Kästel: Lustigerweise habe ich mich in meiner Schulzeit auch für den Beruf der Polizistin interessiert, aber ich lag damals 2 Zentimeter unter der Mindestgröße. Im Nachhinein denke ich, war die Faszination für Krimiserien schuld daran, dass ich den Polizeiberuf interessant fand. Auf jeden Fall spiele ich lieber eine Kommissarin.

Tatjana Kästel mit Kollege Jonas Fischer (gespielt von Lukas Piloty) in der SOKO Köln-Folge "Hallo, Fremder." | Bild: Martin Rottenkolber

ka-news.de: Sind Sie dann auch ein Fan von True Crime?

Kästel: Ja, ich lese auch privat gerne Krimis.

ka-news.de: Welche Pläne und Wünsche haben Sie für die Zukunft?

Kästel: Mal sehen, was das Leben so bringt …

Die 20. Staffel von SOKO Köln läuft derzeit jeden Dienstag um 18 Uhr auf ZDF. Hier geht es zur Serie: https://www.zdf.de/serien/soko-koeln