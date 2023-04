Es gibt zahlreiche Social-Media-Plattformen. Einige davon haben mittlerweile Funktionen, mit denen Nutzer spezielle, kurze Videoclips hochladen können. So haben auch viele Instagram-Nutzer mittlerweile eine Vorliebe für Instagram Reels entwickelt und posten darin Kurzfilme, die phantasievoll gestaltet werden können. Wir erklären das Feature.

Was sind Instagram Reels?

Erfolg verleitet zum Nachahmen. Die chinesische Plattform Tiktok wurde weltweit bekannt und beliebt aufgrund von kurzen, unterhaltsamen Videoclips, die nur wenige Sekunden dauern. Zeitverzögert bietet längst auch die Facebook-Tochter Instagram in Deutschland die Möglichkeit an, kurze Videos zu drehen und die Clips dann auf der Plattform hochzuladen und sie damit den Followern zu präsentieren. Ähnliche Angebote der Multimedia-Konkurrenz sind neben TikTok auch die Short-Videos von YouTube.

Wie funktioniert Instagram Reels?

Beim Drücken auf den Knopf in der Mitte des Displays wird die Videoaufnahme gestartet und man kann umgehend einen eigenen Reel-Clip drehen. Die Aufnahmen können mit Musik und Spezialeffekten aufgewertet werden, dafür stehen spezielle Anwendungen zur Verfügung. Zunächst waren die geposteten Clips lediglich im Stories-Bereich sichtbar, später änderte Instagram den Algorithmus dahingehend, dass die Videos nun auch im herkömmlichen Instagram-Feed auftauchen und länger als nur 24 Stunden zu betrachten sind - was die Reichweite beträchtlich steigert.

Welches Format ist möglich?

Bei Instagram können die Reels-Uploads lediglich im Hochformat vorgenommen werden. Querformat ist dagegen nicht möglich.

Instagram: Wie gelangen Nutzer zu den Reels anderer User?

Wie können Instagram-Reels anderer Nutzer angesehen werden? Um derartige Clips - von denen es Millionen geben dürfte - anzusehen, wird die Instagram-App geöffnet und die eigene Profilseite muss aufgerufen werden. Früher war die Reels-Funktion nur per Drücken auf das Plus-Symbols auf dem Display zu finden. Mittlerweile prangt auch im Home-Screen am unteren Ende ein Videopfeil-Symbol, wo man zahlreiche Instagram-Reels-Filmchen betrachten kann. Das betrifft auch den Kameramodus. Außerdem kann in der Suchfunktion ("Explore Feed") nach Usern und deren Reels geforscht werden.

Darüber hinaus hat die Beliebtheit von Reels dazu geführt, dass die Videoclips auch ohne Sucheingabe auf Anhieb auftauchen. Abschließend sei erwähnt, dass das Sucht- und Frustrationspotenzial von Instagram auch durch diese Funktion angewachsen ist.