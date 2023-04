Sie wird nicht größer als neun Millimeter, und doch kann sie für den Menschen sehr gefährlich werden. Die Asiatische Tigermücke ist in Europa zunehmend auf dem Vormarsch - auch in Teilen Deutschland breitet sich die Tigermücke aus. Wie gefährlich ist das Insekt? Alle wichtigen Fragen und Antworten im Überblick.

Wie erkenne ich die Asiatische Tigermücke?

Die Asiatische Tigermücke gehört zur Familie der Stechmücken. Sie ist relativ klein - nur selten erreicht sie die maximale Körpergröße von etwa neun Millimetern. Auffällig macht sie ihre weiß-schwarze Färbung, die vor allem am Hinterleib und den Hinterbeinen stark ausgeprägt ist. Ein weiteres typisches Merkmal ist eine weiße Linie, die am Hinterkopf ansetzt und sich bis zum Flügelansatz zieht.

Das Umweltbundesamt rät zu Achtsamkeit: Trotz ihres recht auffälligen Äußeren wird die Asiatische Tigermücke manchmal mit einheimischen Stechmückenarten verwechselt.

Auffällig ist auch das Stechverhalten der Tigermücke: Sie sticht tagsüber vor allem im Freien, manchmal auch in der Wohnung, dabei ist sie sehr hartnäckig.

Wie gefährlich ist die Asiatische Tigermücke?

Das Umweltbundesamt teilt mit, dass die Asiatische TigermückeÜberträger verschiedener Krankheitserreger sein kann, darunter Fadenwürmer (Dirofilarien) und zahlreiche Viren. Experten gehen von einem sogenannten Übertragungspotenzial aus, das mehr als 20 Viren umfasst. Folgende Viren kann die Tigermücke laut dem Umweltbundesamt zum Beispiel übertragen:

West-Nil-Viren

Dengue-Viren

Chikungunya-Viren

Zika-Viren

Das Chikungunya-Virus ist laut Experten vermutlich das gefährlichste für Deutschland. Das liegt an der Tatsache, dass es sich auch bei gemäßigten Temperaturen gut in den Mücken vermehren kann. Wer von einer Tigermücke infiziert wird, kann von langanhaltenden Gelenkbeschwerden etwa in der Hand betroffen sein.

In Deutschlandschätzt das Umweltbundesamt das Risiko einer Übertragung von Viren durch Tigermücken derzeit als gering ein, da "die Anzahl von Virusträgern gering und das Vorkommen der Stechmücken begrenzt" sei. Allerdings wiesen zunehmende Nachweise der Asiatischen Tigermücke in Deutschland darauf hin, dass sich die Stechmücke auch hierzulande etablieren und ausbreiten könne.

Wo und wie stark ist die Asiatische Tigermücke in Deutschland verbreitet?

An einer Autobahnraststätte bei Weil am Rhein (Baden-Württemberg) wurde die Asiatische Tigermücke erstmals in Deutschland nachgewiesen. Das war im Jahr 2007. Mittlerweile ist die Asiatische Tigermücke auch in anderen Gegenden Deutschlands, vor allem im Süden, aufgetaucht, etwa in Frankfurt am Main, Jena, München und Fürth. Aufgrund der klimatischen Bedingungen rechnen Experten wie die des Gesundheitsministeriums Baden-Württemberg mit "einer weiteren Ausbreitung der Mücke in Deutschland".

Wie kann man sich gegen die Tigermücke schützen?

Vor allem altbewährte Mittel schützen Experten zufolge vor Stichen durch die Tigermücke: Lange, dichte Kleidung, auch Insektenspray und Schutznetze helfen effektiv gegen die Asiatische Tigermücke.

Wer in seinem Haus oder Garten Kontakt zu einer Stechmücke hat, dem wird geraten, Brutstätten abzudecken und auszutrocknen. Beliebte Brutstätten sind etwa Regentonnen, Tränken oder feuchte Blumentöpfe.

Bislang gibt es keinen vorbeugenden Schutz durch Medikamente gegen die Asiatische Stechmücke und die durch sie übertragbaren Krankheiten.

Was hilft gegen den Juckreiz nach einem Mückenstich?

Experten raten, die betroffene Stichwunde mit einer alkoholischen Lösung zu desinfizieren. Es hilft auch, die Stichwunde zu kühlen oder punktuell zu erhitzen. Allgemein gilt: Nicht kratzen! Das verlängert den Heilungsprozess und kann dazu führen, dass Bakterien in die Wunde gelangen.

Übrigens: Auch im Winter können Mücken stechen. Es kommt dabei auch darauf an, welches Geschlecht sie haben.