vor 26 Minuten

Infektionszahlen steigen: OB Mentrup rät zur Impfung

Laut Gesundheitsministerium von Bund und Land steigen die Zahlen der Atemwegsinfektionen auch in Karlsruhe weiterhin an. Diese Beobachtung zeigt neben der Erfassung durch Arztpraxen auch das "Abwassermonitoring" der Stadt, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Um auf die Wichtigkeit von Impfungen erneuten Fokus zu lenken, geht die Stadtführung mit Beispiel voran. Oberbürgermeister Frank Mentrup hat in dieser Woche die Grippe-Impfung bekommen.