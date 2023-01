Karlsruhe vor 50 Minuten

Indoor Meeting Karlsruhe: Extra-Busse fahren zum Messegelände

Am 27. Januar geben sich bei Init Indoor Meeting in der Messe Karlsruhe die Stars der internationalen Leichtathletik-Szene die Klinke in die Hand. Für Besucher bieten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) einen Shuttle-Service zum Messegelände an.