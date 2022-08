Stuttgart vor 5 Stunden

Altersdurchschnitt wächst: Immer mehr ältere Menschen in Baden-Württemberg

Immer mehr Menschen in Baden-Württemberg sind älter als 64 Jahre. Das Statistische Landesamt rechnet mit einem Anstieg von derzeit 2,3 Millionen auf knapp 3 Millionen Senioren im Jahr 2040. Mehr als jeder Vierte im Land werde dann zu dieser Altersgruppe gehören, teilte die Behörde am Montag in Stuttgart mit.