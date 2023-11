Jedes Kind kennt die Geschichte: Der Heilige Sankt Martin trifft auf einen Bettler, der bibbernd im Schnee sitzt. Martin hat Mitleid mit dem Mann, zückt sein Schwert und teilt seinen Mantel in zwei Hälften. Die eine Seite gibt er dem Bettler, die andere Hälfte behält er. Der Rest ist Geschichte.

Im Verlauf der Jahre entwickelte sich daraus der St. Martinsumzug - mit Gesang und einer Menge bunter Laternen.

9. bis 11. November 2023: Durlacher Martinsmarkt im Rathausgewölbe

Neben Martinsumzügen erfreuen sich zum Beispiel auch Martinsmärkte einer großen Beliebtheit. Einer der Bekanntesten im Umkreis dürfte der30. Durlacher Martinsmarkt im Rathausgewölbe sein. Auf dem Kunsthandwerkermarkt bieten knapp 30 Aussteller ihre selbstgemachten Waren an.

Von Kerzen aus recyceltem Wachs bis zu Straußeneilampen gibt es ein vielfältiges Angebot. Ideal, um schonmal nach ein paar Weihnachtsgeschenken zu stöbern oder auch sich selbst etwas kleines zu gönnen.

Wann? Jeweils 10 Uhr bis zirka 19 Uhr

Jeweils 10 Uhr bis zirka 19 Uhr Wo? Pfinztalstraße 33, 76227 Karlsruhe

10. November 2023: Martinsumzug in der Nordweststadt

In der Nordweststadt starten die Festlichkeiten vergleichsweise früh. Ab 16 Uhr wird es auf dem Walther-Rathenau-Platz und im gegenüberliegenden Sinneswäldchen kreative Angebote für Kinder geben. Das Angebot umfasst Bastelmöglichkeiten, Märchen und Kasperltheater.

Um 17 Uhr startet der eigentliche Martinsumzug. Zusammen mit Pfadfindern, Pferd und Bläsergruppegeht es entlang der Kaiserrslauterner Straße in Richtung L'Oreal Spielplatz in der Hertzstraße. Dort angekommen werden die Pfadfinder die Geschichte des heiligen Martin aufführen, während der Bürgerverein Nordwest Punsch und Lebkuchen verteilt.

Wann? Ab 16 Uhr

Ab 16 Uhr Wo? Walther-Rathenau-Platz

11. November 2023: St. Martinsfeier und Umzug in Rintheim

St. Martin in St. Martin? Tatsächlich teilt sich ein Ort mit dem "Titelhelden" denselben Namen: Die St. Martins Kirche in Rintheim. Logisch, dass da der 11. November etwas ganz Besonderes ist! Der Tag startet mit einem Gottesdienst für Klein und Groß in der Kirche St. Martin. Danach werden die bunten Laternen eingepackt und der Martinsumzug macht sich auf den Weg, um Licht und Wärme in die Welt zu bringen.

Nach dem Umzug gibt’s zum gemütlichen Beisammensein rund um das Martinsfeuer für alle Brezeln, Glühwein und Kinderpunsch.

Wann? Ab 17 Uhr

Ab 17 Uhr Wo? Bernhardstraße 15

11. November 2023: Martinsfeuer an der Albkapelle

Der Bürgerverein Grünwinkel veranstaltet zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr und dem Albgrünverein das Martinsfeuer an der Albkapelle. Los geht’s um 18 Uhr. Neben dem Feuer wird die Martinsgeschichte vorgetragen und die Geschichte von St. Martin vorgespielt. Highlight: Der heilige St. Martin wird sogar auf einem echten Pferd reiten!

Zur Verpflegung erhält jedes Kind eine kostenlose Martinsbretzel, Glühwein und Kinderpunsch stehen zum Verkauf.

Wann? Ab 18 Uhr

Ab 18 Uhr Wo? Albkapelle Grünwinkel, Konradin-Kreutzer Straße

11. November 2023: St. Bonifatius Martinsumzug in der Weststadt

Das Gemeindeteam St. Bonifatius organisiert zusammen mit lokalen Kindergärten eine Martinsfeier. Gestartet wird um 17 Uhr am Haupteingang der Kirche St. Bonifatius (Sophienstraße, Ecke Schillerstraße). Von dort aus wird gesungen und die Martinsgeschichte vorgetragen. Auch der Laternenumzug startet von dort. Einfach Laterne mitbringen und mitmachen. Zum Zeremoniell werden die Klassiker serviert: Kinderpunsch, Glühwein und Gebäck.

Wann? Ab 17 Uhr

Ab 17 Uhr Wo? Kirche St. Bonifatius, Sophienstraße 127

11. November 2023: Sankt-Martins-Spiel mit Laternenumzug im Schlosspark Rastatt

Ein besonderer Laternenumzug findet etwas abseits von Karlsruhe, am Rastatter Museumstor, statt. Sankt Martin führt den Laternenzug auf seinem Pferd in den Schlosspark. Mit dem Schloss im Hintergrund wird das Sankt-Martins-Spiel aufgeführt.

Die Botschaft der Barmherzigkeit wird von Musik der Jugendkapelle der Stadtkapelle Rastatt begleitet. Ein traditionelles Feuer und heiße Bretzeln wird es dort ebenfalls geben.-

Wann? Ab 18 Uhr

Ab 18 Uhr Wo? Schlosspark Rastatt

12. November 2023: "Leuchten und teilen wie Sankt Martin" in der Südstadt

Das Familienzentrum Südstadt, die ökumenische Nehemia Initiative, die katholische Pfarrgemeinde Unserer Lieben Frau und die evangelische SENFKoRN Ladenkirche bereiten ein gemeinsames Laternenfest in der Südstadt vor. Am 12. November gibt es von 17 Uhr bis 19 Uhr gleich an vier Orten die Möglichkeit, Sankt Martin zu feiern.

Mit Hilfe einer Schatzkarte können die Teilnehmer mit ihrer Laterne losziehen und die Stationen erkunden. Zum Bestaunen und Mitmachen gibt es etwa Martins-Gans-Basteleien, eine Selfie-Station oder Tattoo-Aktionen. Wer Sankt Martin nacheifern möchte, kann "ein sehr gutes Kleidungsstück zum Verschenken" mit in die Kirche Unserer Lieben Frau bringen, um damit im Rahmen der Aktion Hoffnung Kindern in Not zu helfen.

Wann? Ab 17 Uhr

Ab 17 Uhr Wo? Verschiedene Stationen in der Südstadt (siehe Schatzkarte)

13. November 2023: Martinsfest in Oberreut 2023

In Oberreut wird gemeinschaftlich gefeiert. Die Anne-Frank-Schule und alle fünf Kindergärten des Stadtteils organisieren ein großes gemeinsames Martinsfest. Die Bürgervereinigung erwartet bis zu 1.500 Teilnehmende, zirka 600 Kinder mit ihren Familien.

Der gemeinsame Treffpunkt, am Schmallen, liegt hinter dem ökumenischen Gemeindezentrum in der Bernhard-Lichtenberg-Str. Die beteiligten Einrichtungen machen sich ab 18 Uhr von ihren jeweiligen Standpunkten dorthin auf den Weg. Um 18.30 Uhr soll das gemeinsame Fest starten.

St. Martin wird die Kinder auf seinem Pferd erwarten. Die Martinsgeschichte wird gespielt, es wird gemeinsam gesungen und jedes Kindergarten- und Grundschulkind darf sich auf eine Martinsgans aus Hefeteig freuen. Ein großes Martinsfeuer und Blasmusik vom Kirchturm sollen die Atmosphäre noch intensivieren.

Neben Bürgerverein, Kindergärten und Schule helfen zahlreiche andere Vereine bei der Organisation. Die evangelische Versöhnungsgemeinde Oberreut, die Seelsorgeeinheit Südwest, das Rote Kreuz Oberreut, die Freiwillige Feuerwehr Bulach und das Jugendtreff Weiße Rose sind alle beteiligt, um das große Event über die Bühne zu bringen.