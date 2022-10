Karlsruhe vor 5 Stunden

Vor Karlsruher Einkaufsmarkt: Hund verletzt Achtjährige schwer

Ein Hund hat in Karlsruhe eine Achtjährige gebissen und sie dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll der Hund vor einem Einkaufsmarkt angeleint gewesen sein. Nachdem der Hundehalter die Leine gelöst hatte, sei der Hund am Samstagnachmittag auf das Mädchen zugesprungen und habe die Achtjährige gebissen.