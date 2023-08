Pfinztal vor 30 Minuten

Hubschrauber über dem Pfinztal: Herrenlose Gegenstände an der Pfinz sorgen für große Suchaktion

Ein Anrufer meldete der Polizei am Donnerstag, 17. August, gegen 8.30 Uhr, dass er persönliche Gegenstände am Pfinzufer im Bereich der Karlsruher Straße in Berghausen gefunden hätte. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Eigentümer in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, wurde eine Suche eingeleitet.