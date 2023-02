Howard Carpendale wurde mit Liedern wie "Ti Amo" und "Hello Again" in der deutschen Schlagerwelt bekannt. Der in Südafrika geborene und aufgewachsene Sänger hat mittlerweile über 700 Lieder veröffentlicht. Hier erfahren Sie Interessantes über sein Alter, seine Lieder und wie er als Musiker erfolgreich wurde und es auch blieb.

Howard Carpendale im Steckbrief: Alter, Wohnort und Sohn

Beruf: Schlagersänger, Schauspieler

Schlagersänger, Schauspieler Bürgerlicher Name: Howard Victor Carpendale

Howard Victor Carpendale Geboren: am 14. Januar 1946 in Durban (Südafrika)

am 14. Januar 1946 in Durban (Südafrika) Alter: 77

77 Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Größe: 182 cm

182 cm (Ex-)Partnerin: Claudia Herzfeld (1976-2005 verheiratet, seit 1984 getrennt), Donnice Pierce (seit 1984 zusammen, seit 2018 verheiratet)

Claudia Herzfeld (1976-2005 verheiratet, seit 1984 getrennt), Donnice Pierce (seit 1984 zusammen, seit 2018 verheiratet) Kinder: Wayne (*1977), Cass (*1988)

Wayne (*1977), Cass (*1988) Wohnort: München

Vom Sport zum Schlager: Die Anfänge von Howard Carpendale

Howard Carpendale standen in jungen Jahren neben der Musik auch die Türen einer Profisportler-Karriere offen. Im Jahr 1963 erhielt er den Titel "Jugendmeister im Kugelstoßen" in Südafrika. In den 70er-Jahren war Howard Carpendale in Deutschland als Formel-3-Fahrer aktiv. Letztendlich entschied er sich jedoch, beruflich andere Wege zu gehen und bei der Musik zu bleiben.

Die Musikkarriere von Howard Carpendale begann bereits in Südafrika. Als Elvis-Imitator und Sänger einer Band versuchte er, sich dort einen Namen zu machen, doch der große Erfolg blieb aus. Aus diesem Grund beschloss er 1964 nach Europa auszuwandern. Nachdem seine Musikkarriere in London nicht wirklich Fuß gefasst hatte, verschlug es den jungen Howard Carpendale 1966 schließlich nach Deutschland.

Howard Carpendale, der zu diesem Zeitpunkt noch kein Deutsch sprach, gelang es 1966 einen Plattenvertrag bei der Firma Electrola zu unterschreiben. Seine erste Single "Lebenslänglich" verkaufte sich über 60.000 Mal. Mit einer deutschen Coverversion des Beatle-Songs "Ob-La-Di, Ob-La-Da" schaffte er es schließlich einige Jahre später das erste Mal in die deutschen Charts . 1970 trat Howard Carpendale beim "Deutschen Schlager-Wettbewerb" an und erreichte mit dem Lied "Das schöne Mädchen von Seite 1" den ersten Platz.

In den folgenden Jahren flachte die Erfolgskurve von Howard Carpendale jedoch ab, weswegen er sich dazu entschloss, seine Songs von nun an selbst zu komponieren und zu produzieren. Ab dem Jahr 1974 begann er, seine eigen komponierten Lieder zu veröffentlichen. Besonders mit dem Schreiben deutscher Texte auf die Melodien bekannter ausländischer Songs hatte Howard Carpendale viel Erfolg. Auf diesem Wege entstanden unter anderem die Lieder "Tür an Tür mit Alice" und "Ti Amo". Auch an der Produktion von "Hurra, hurra, der Pumuckl ist da" war Howard Carpendale beteiligt.

Howard Carpendale sagt "Hello Again" zur Musik

Mit "Hello Again" etablierte sich Howard Carpendale im Jahr 1984 bei einem Auftritt in der "ZDF-Hitparade" erneut in der deutschen Schlagerszene. In den 90er-Jahren veröffentlichte er anschließend mehrere Alben, wobei es das Album "Ich bin da!" bis auf Platz 7 der deutschen Albumcharts schaffte. Im Jahr 2003 kündigte Howard Carpendale seinen Rücktritt aus der Musikbranche an, da er sich auf die Schauspielerei konzentrieren wollte.

Obwohl Howard Carpendale als Schauspieler einige Hauptrollen, darunter in der US-amerikanischen Serie "Dark Realm", ergattern konnte, fand er letztendlich doch den Weg zurück zur Musik. 2007 gelang es ihm, mit dem Album "20 Uhr 10" den vierten Platz der deutschen Albumcharts zu belegen. Mit dem 2009 veröffentlichten Album "Stark" sowie dem 2015 erschienenen Album "Das ist unsere Zeit" erreichte Howard Carpendale sogar jeweils Platz 2.

Im Jahr 2019 nahm Howard Carpendale gemeinsam mit dem Royal Philharmonic Orchestra das Album "Symphonie meines Lebens" auf. Das Album bestand aus 11 seiner größten Hits, darunter "Nachts, wenn alles schläft", sowie dem neuen Song "Symphonie meines Lebens". Das Best-of-Album von Howard Carpendale wurde in den berühmten Ábbey Road Studios aufgenommen, in denen auch schon die Beatles ihre Musik produziert haben. Im Jahr darauf folgte der zweite Teil der Kompilation.

Seit 2018 konnte Howard Carpendale, wie auch seine Schlagerkollegen Jürgen Drews und Tony Marshall, auf über 50 Jahre Musikkarriere zurückblicken. "Ich glaube, dass ich das geschafft habe, weil ich mich immer wieder versucht habe zu ändern," erzählte er in einem Interview. Als Musiker müsse man sich immer wieder neu erfinden können: "'Sich treu bleiben' ist nett und schön, als Mensch, aber als Künstler muss man sich entwickeln."

Die bekanntesten Lieder von Howard Carpendale

Das schöne Mädchen von Seite 1 (1970)

Deine Spuren im Sand (1975)

Tür an Tür mit Alice (1977)

Ti Amo (1977)

Nachts, wenn alles schläft (1979)

Wem (1981)

Hello Again (1984)

Samstag Nacht (1984)

Howard Carpendale privat: Familie ist für ihn das größte Glück der Welt

Howard Carpendale und Claudia Herzfeld waren von 1976 bis 2005 verheiratet. Die beiden lebten jedoch bereits seit 1983 getrennt. Der gemeinsame Sohn Wayne wurde im Jahr 1977 geboren. Wayne Carpendale trat später selbst ins Rampenlicht und wurde als Schauspieler in Deutschland bekannt.

1983 liierte sich Howard Carpendale mit der Amerikanerin Donnice Pierce, welche im Jahr 1988 den gemeinsamen Sohn Cass zur Welt brachte. Die beiden feierten im Jahr 2018 ihre Hochzeit und zogen nach München. "Wir sind sehr glücklich zusammen," sagte Howard Carpendale in einem Interviewüber seine Frau Donnice. "Es ist einfach mein bester Freund direkt an meiner Seite."

Im Jahr 2018 wurde Howard Carpendale das erste Mal Großvater. Den Titel "Opa" hört er jedoch nicht so gerne. "Der darf 'Howie' zu mir sagen, aber 'Opa' nicht," scherzte Howard Carpendale. Dem MDR verriet er außerdem, dass er sich Sorgen gemacht hat, ob er überhaupt ein guter Opa sein wird. "Aber er macht es sehr leicht," sagte Howard Carpendale über seinen Enkel.

Familie bedeutet für Howard Carpendale sehr viel. Im Gespräch mit TIKonline.de erzählte er, dass er ein Bild in seinem Haus hängen hat, auf dem er nach einem Konzert in München in der Garderobe von seiner Familie umgeben ist. "Da stehen so 15 Menschen und ich gucke dieses Bild schon an und kriege sehr schöne Gefühle, weil das ist meine Geschichte, diese 15 Menschen."