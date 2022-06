Karlsruhe vor 46 Minuten

Hohes Blaulichtaufgebot in Durlach: Mutmaßliche Bedrohungslage führt zu größerem Polizeieinsatz

Eine unklare Bedrohungslage löste am Mittwoch gegen 14:30 Uhr einen größeren Polizeieinsatz in der Raiherwiesenstraße in Karlsruhe-Durlach aus.