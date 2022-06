von (ps/mil)

Bis in Höhen von 400 Metern wird in ganz Baden-Württemberg eine extreme Wärmebelastung erwartet - am Montag sogar bis zu einer höhe von 600 Metern. Aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Karlsruhe mit einer starken Belastung zu rechnen, heißt es in der Meldung des Deutschen Wetterdienstes.

Empfohlen wird weiterhin, ausreichend zu trinken, direkte Sonne und körperlich anstrengende Aktivitäten zu meiden und die Wohnung kühl zu halten. "Achten Sie auch auf Ihre Mitmenschen", heißt es in der Mitteilung des DWD.

Gemeinsam mit dem Bundesamt für Strahlenschutz warnt dieser außerdem ab 10.30 Uhr vor starker UV-Strahlung. Zwischen 11 und 16 Uhr sollen längere Aufenthalte im Freien vermieden werden. Nicht vergessen: Auch im Schatten gehören ein sonnendichtes Oberteil, lange Hosen, eine Sonnencreme mit mindestens LSF 30, sowie Sonnenbrille und eine breitkrempige Kopfbedeckung zu einem sonnengerechten Verhalten.