Was ist ein Osterbrunch ohne bunte Eier und ein leckeres Brötchen von der Bäckerei um die Ecke? Damit Ihr Osterfrühstück zu einem vollen Genuss wird, haben wir Ihnen hier einige Karlsruher Bäckereien aufgelistet, die über die Feiertage geöffnet haben.

Bäckerei Nussbaumer

Eine davon ist die Bäckerei Nussbaumer. Diese hat über die Osterfeiertage 2023 wie folgt geöffnet:

Ostersonntag, 9. April 2023

Karlsruhe Grötzingen in der Mühlenstraße 8 von 8-17 Uhr

Karlsruhe Grünwettersbach in der Wiesenstraße 2 von 8-17 Uhr

Karlsruhe Hohenwettersbach in der Tiefentalstraße 6 von 8-17 Uhr

Karlsruhe Südwestsstadt in der Ritterstraße 19 von 8-17 Uhr

Auch an Ostern kann das Frühstücksbrötchen dank der Öffnung einiger Bäckereien genossen werden. | Bild: pixabay.com

Ostermontag, 10. April 2023

Karlsruhe Durlach (Netto) in der Rommelstraße 5 von 8-11 Uhr

Karlsruhe Grötzingen in der Mühlenstraße 8 von 8-17 Uhr

Karlsruhe Grünwettersbach in der Wiesenstraße 2 von 8-17 Uhr

Karlsruhe Grünwinkel in der Zeppelinstraße von 8-11 Uhr

Karlsruhe Hohenwettersbach in der Tiefentalstraße 6 von 8-17 Uhr

Karlsruhe Rintheim (CAP) in der Forststraße 21 von 8-11 Uhr

Karlsruhe Rüppurr in der Allmenstraße 37 von 8-11 Uhr

Karlsruhe Stupfenrich in der Ortsstraße 6 von 8-11 Uhr

Karlsruhe Südweststadt in der Ritterstraße 19 von 8-17 Uhr

Karlsruhe Waldtstadt (Edeka) in der Lötznerstraße 14 von 8-11 Uhr

Karlsruhe Wolfahrtsweier in der Steinkreuzstraße 38 von 8-11 Uhr

Badische Backstub

Auch in den Bäckereien der Badischen Backstube gibt es an Ostern 2023 frische Brötchen.

So haben die Filialen am Ostersamstag, 8. April 2023 zu den regulären Samstagsöffnungszeiten offen. Und auch am Ostermontag, 10. April gibt es hier zu den jeweiligen Sonn-/Feiertagsöffnungszeiten frische Brötchen.

Bäckereibetrieb Hatz

Ebenfalls frische Brötchen, liegen über die folgenden Osterfeiertage in den Bäckereibetrieben Hatz aus:

Karsamstag, 8. April 2023

Karlsruhe Dammerstock in der Nürnbergerstraße 5a von 6-13 Uhr

Karlsruhe Rüppurr in der Rüppurer Straße 40 von 6-12 Uhr

Karlsruhe Rintheim in der Mannheimer Straße 51 von 6-12 Uhr

Karlsruhe Weststadt am Gutenbergplatz in der Nelkenstraße 27 von 6.30-14 Uhr

Ostersonntag, 9. April 2023

Karlsruhe Dammerstock in der Nürnbergerstraße 5a von 7-12 Uhr

Karlsruhe Rüppurr in der Rüppurer Straße 40 von 7.30- 11.30 Uhr

Karlsruhe Rintheim in der Mannheimer Straße 51 von 7-12 Uhr

Karlsruhe Weststadt am Gutenbergplatz in der Nelkenstraße 27 von 7-13 Uhr

Bäckerei Neff

Auch die Bäckerei Neff lockt an folgenden Osterfeiertagen 2023 mit frischen Brötchen in diese Filialen:

Karfreitag, 7. April 2023

Karlsruhe Südweststadt in der Boeckhstraße 26 von 8-11 Uhr

Karlsruhe Nordweststadt in der in der Landauer Straße 1 von 8-11 Uhr

Ostermontag, 10. April 2023

Karlsruhe Südweststadt in der Boeckhstraße 26 von 8-11 Uhr

Karlsruhe Nordweststadt in der in der Landauer Straße 1 von 8-11 Uhr

Laib & Leben

Über die Osterfeiertage 2023 können außerdem in folgenden Filialen von Laib&Leben frische Brötchen eingetütet werden:

Karfreitag, 7. April 2023

von 8-14 Uhr

Ostersamstag, 8. April 2023

von 6.30-18 Uhr

Ostersonntag, 9. April 2023

von 8-14 Uhr

Ostermontag, 10. April 2023

von 8-14 Uhr

Brötchen auf dem Fließband (Symbolbild). | Bild: Achim Scheidemann/dpa/Archivbild

Auch in der Hauptstraße 133 in Eggenstein-Leopoldshafen werden die Kunden an den Osterfeiertagen in den folgenden Zeiträumen mit Brötchen verwöhnt:

Karfreitag, 7. April 2023

von 8-14 Uhr

Ostersamstag, 8. April 2023

von 6-16 Uhr

Ostersonntag, 9. April 2023

von 8-14 Uhr

Ostermontag, 10. April 2023

von 8-14 Uhr

