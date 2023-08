Frittiert schmeckt quasi alles gut. Doch gute Pommes kann nicht jeder! Deshalb ist es umso schwieriger, den richtigen Pommesladen zu finden. Die 5 besten Pommesbuden in Karlsruhe hat ka-news.de für euch herausgesucht.

1. Die besten Frittenbuden in Karlsruhe: Böckels Beste

Böckels Beste gibt es nicht nur in Karlsruhe, sondern auch an 33 weiteren Standorten. Aber beißt sich Quantität nicht häufig mit der Qualität? Laut Google-Rezensionen ist das im Böckls wohl nicht der Fall.

Denn viele Gäste beschreiben die Fritten als "phänomenal" und "knusprig", wodurch das Unternehmen eine Wertung von 4.7 von 5 Sternen bei Google erhalten hat. Und ja: Die Currywurst ist dort wohl auch heiß begehrt.

Adresse: Am Storrenacker6, 76139 Karlsruhe

Telefon: 0211/ 416 520 11

E-Mail: info@boeckels-beste.de

Nächster Parkplatz: Hornbach Parkplatz

Haltestelle: Karlsruhe-Hagsfeld

Öffnungszeiten Böckels Beste

Montag bis Samstag: 8 bis 20 Uhr

Preise Böckels Beste

Die Curry Wurst mit Pommes kostet 4.95 Euro. Hinzu kommen verschiedene Toppings mit Röstzwiebeln oder frische Zwiebeln. Auch die "knusprigen" Pommes erhaltet ihr in drei verschiedenen Größen und wahlweise mit Topping.

Pommes

Klein: 1.80 Euro

Mittel: 2.40 Euro

Doppelt: 3.90 Euro

Pommes Spezial

Klein: 2.60 Euro

Mittel: 3.40 Euro

Doppelt: 4.90 Euro

2. Die besten Frittenbuden in Karlsruhe: DeliBurgers

Bild: DeliBurgers

Für viele Gäste sind die Fritten bei DeliBurgers eine glatte 10/10. Die Köche des Burger-Restaurants bereiten die Pommes aus frisch geschnittenen Kartoffeln der Region zu.

Laut Deli Burger sei die regionale sowie sessionale Anlieferung von Waren ein Schwerpunkt der Unternehmensphilosophie, weswegen "nur frische Produkte" auf den Teller kommen. Bei den Google Rezensionen erhältdas Lokal 4.6 von 5 Sternen.

Adresse: Akademiestraße 39, 76133 Karlsruhe

Telefon: 0721/ 669 910 55

E-Mail: info@deliburgers.de

Haltestelle: Europaplatz

Nächstes Parkhaus: Postgalerie APCOA, Stephanplatz, Ludwigsplatz

Öffnungszeiten DeliBurgers

Montag bis Donnerstag: 16.30 bis 21.30 Uhr

Freitag bis Sonntag: 12 bis 21.30 Uhr

Preise DeliBurgers

Pommes (ohne Sauce): 4.80 Euro

Burger mit Pommes: zirka 21.80 Euro

3. Die besten Frittenbuden in Karlsruhe: Curry76

Bild: Curry76

Curry76 gibt es zwei Mal in Karlsruhe: In der Innenstadt und in Mühlburg. Ein ehemaliger Gast schreibt bei Google, dass die Pommes "optimal knusprig" waren. Mit 4.5 von 5 Sternen zählt Curry76 zu den Top 5 der Fritten in Karlsruhe

Adresse (Innenstadt): Waldstraße 24-28, 76133 Karlsruhe

Telefon (Innenstadt): 0721/ 354 09 56

Adresse (Mühlburg): Rheinstraße 28, 76185 Karlsruhe

Telefon (Mühlburg): 0721/ 669 944 76

E-Mail: info@curry76-karlsruhe.de

Haltestelle: Europaplatz

Nächster Parkhaus: Stephanplatz, Ludwigsplatz, Postgalerie APCOA

Öffnungszeiten Curry76 (Mühlburg und Innenstadt)

Montag bis Samstag: 11 bis 21 Uhr

Sonntags: geschlossen

Preise Curry76

Pommes ohne Soße: 3.90 Euro

Pommes mit Soße: 4.20 Euro

Currywurst mit Pommes: 7.50 Euro

4. Die besten Frittenbuden in Karlsruhe: Frittenwerk

Das Frittenwerk in der Postgalerie hat es ebenfalls ins Google-Ranking der besten Pommes von Karlsruhe mit 4.3 von 5 Sternen geschafft. Die Fritten sollen von "außen knusprig und von innen weich" sein.

Adresse: Kaiserstraße 217, 76133 Karlsruhe

Telefon: 0721/ 831 987 20

E-Mail: karlsruhe@frittenwerk.com

Haltestelle: Europaplatz

Nächstes Parkhaus: Postgalerie APCOA

Öffnungszeiten Frittenwerk Karlsruhe

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 21.30 Uhr

Sonn- und Feiertags: 11.30 bis 21 Uhr

Preise Frittenwerk

Poutines: zwischen 6.90 und 9.40 Euro

Haus-, Knoblauch- und Süßkartoffelfritten: zwischen 3.50 und 4.50 Euro

Hausdips (jeweils 45 Milliliter): zwischen 1.20 und 2.20 Euro

5. Die besten Frittenbuden in Karlsruhe: Fächerfritten

Dass Pommes nicht unbedingt mit Wurst und Steak auf den Teller müssen, beweist das Ranking der Fächerfritten. Denn der Foodtruck serviert ausschließlich die gelben Kartoffelstangen mit verschiedenen Toppings. Darunter: Käse oder Bolognese Sauce.

Bild: Tobias Klein/Fächerfritten

Einen festen Standort hat der Foodtruck nicht. Meistens ist er unterwegs bei Straßenfesten oder Foodtruck-Festivals.

Telefon: 0172/ 368 67 70

E-Mail: info@faecherfritten.de

Preise Fächerfritten

Die Pommes kosten ab 5 Euro aufwärts.