Der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit seiner Vorhersage für Baden-Württemberg: "Am Freitag erwartet uns viel Sonne und nur wenige flache Quellwolken. Es bleibt niederschlagsfrei." Sehr warm bis heiß werde es im Oberrheingraben. Die maximalen Temperaturen lägen dort zwischen 24 Grad und 31 Grad.

Wie wird das Wetter am Samstag?

Die Hitze wird durch einen schwachen Wind aus östlichen Richtungen etwas aufgefrischt. In der Nacht zum Samstag, 8. Juli, ziehen hohe und mittelhohe Wolkenfelder auf, so der DWD. "Deshalb sind in der Früh im äußersten Südwesten ein paar Tropfen möglich - ansonsten bleibt es trocken".

Bild: Deutscher Wetterdienst(DWD)

Am Samstag herrscht dann erneut viel Sonne und es bleibt weitestgehend trocken. Im Tagesverlauf sorgen Quellwolken über dem west- und südwestdeutschen Bergland für örtlich Hitzegewitter, sagt der Wetterdienst. Die Temperaturen am Samstag sollen zwischen 26 Grad und 33 Grad liegen - aufgefrischt durch einen schwachen Südostwind.

Wie wird das Wetter am Sonntag?

Auch am Sonntag bleibt es Sonnig. Im Westen Deutschlands zeigen sich nur vereinzelt Wolken am Himmel, meint der DWD. Nachmittags und abends könnten dort teils kräftige Gewitter folgen. In Karlsruhe sollte davon nichts zu spüren sein - hier wird es heiß. Der Sonntag könnte sogar der heißeste Tag des Jahres werden.

"Sehr heiß", sagt der Deutsche Wetterdienst. Im Bereich des Oberrheins und der Region Mittlerer Oberrhein lägen die Temperaturen bei 29 Grad bis 35 Grad, vereinzelt sogar bei Spitzen von bis zu 37 Grad. Ein mäßiger Südostwind macht die Hitze kaum erträglicher.