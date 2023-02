vor 1 Stunde

Haltausfälle der S31/32: Weichenarbeiten ab 4. Februar - Hbf wird nicht bedient

Wegen Weichenarbeiten muss die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) vom 4. Februar bis einschließlich 10. Februar Änderungen am Fahrplan der S31 und S32 vornehmen. In einer Mitteilung an die Presse erklärt die AVG, wie die Haltestellen der Linien in dem besagten Zeitraum bedient werden.