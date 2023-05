Egal wohin man schaut, so gut wie alles wird teurer. Davon ist auch der Urlaub nicht ausgenommen - Low-Budget-Urlaub ist nicht mehr so leicht zu finden. Hier haben die Preise stark angezogen. Aber es gibt auch gute Nachrichten, denn nicht in allen Urlaubsländern ist das der Fall. Im Artikel stellen wir Ihnen ein paar Reiseziele vor, in denen günstiger Urlaub immer noch möglich ist.

Wo ist Urlaub 2023 am günstigsten?

Der Reiseveranstalterweg.de hat die günstigsten Urlaubsziele für das Jahr 2023 verraten:

Portugal

In Portugal gibt es zahlreiche beliebte und günstige Urlaubsziele. So sind Städtetrips nach Lissabon oder Porto möglich, aber im Landesinneren lohnt sich der Besuch von Sintra, Braga, Tomar oder Coimbra. Zudem bietet sich Strandurlaub an der sonnenreichen Algarve oder an der Costa do Estoril an. Die Stadt Lagos im Süden Portugals hat etwa 300 Sonnenstuden im Jahr. Hier sollten bei der Ponta da Piedade die faszinierenden Kalksteinfelsen besichtigt werden. Surfen lässt sich außerdem wunderbar in Ericeira.

Albanien

Es soll das Trend-Land in Europa sein: Albanien. Albanien bietet mediterrane Landschaften, eine atemberaubende Küste und eine tolle Bergwelt. Und vorallem: Albanien ist sehr günstig. Das Reiseportal empfiehlt Stopps in Tirana in der antiken Stätte Butrint und im Nationalpark Valbonatal.

Kroatien

Kroatien ist zwar kein Geheimtipp mehr, wenn es um günstige Reisen geht, gehört aber trotzdem in diese Liste. Dubrovniküberzeugt mit seinen verwinkelten Gassen und kann mit seinem Flair locker mit Paris und Rom mithalten, wie weg.de mitteilt. Für einen Städtetrip eignen sich außerdem Zadar, Split und die Hauptstadt Zagreb. Kroatien ist ein Paradies für Badeurlaub, denn zusammen mit den 1200 Inseln haben Urlauber rund 6000 Kilometer Küste zum Plantschen. Zwar gibt es nur wenig Sandstrände wie etwa den Crni Molo, die übrigen Kiesstrände bieten allerdings klares und türkisblaues Wasser.

Ungarn

Budapest ist in jedem Fall eine Reise wert - nicht nur weil es günstig ist. Die Hauptstadt Ungarns besticht durch zahlreiche Jugendstilhäuser und weite Boulevards und hat sich dadurch den Namen "Paris des Ostens" verdient. Berühmt sind die vielen Thermalbäder, wie das 1927 fertiggestellte und detailgetreu renovierte Géllertbad.

Polen

Unser Nachbarland Polen ist nicht nur nah, sondern auch ein sehr preiswertes Urlaubsziel. Zum einen erwarten Reisende dort tolle Städte, wie Warschau, Krakau, Breslau und Danzig, die reich an Geschichte und Kultur sind. Zum anderen bietet Polen schöne Orte an der Ostseeküste. Dazu zählen etwa Swinemünde oder Misdroy. Eine Radreise oder eine Kanutour auf der Masurischen Seenplatte bietet Urlaubern einen Ausflug in die Natur.

Mallorca

Besonders in der Nebensaison kann man auf Mallorca günstig Urlaub machen. Dafür muss man nicht auf warme Temperaturen verzichten, denn die findet man auf der spanischen Insel auch im Frühjahr und im Herbst. Die lebhafte Hauptstadt Palma ist ebenso einen Besuch wert, wie das Fischerdorf Cala Figuera oder den nördlichsten Punkt Mallorcas mit dem weißen Leuchtturm, dem Faro de Formentor. Berühmt ist die Insel zwar für ihre Traumstrände und das Nachtleben, aber auf Naturfreunde warten außerdem viele Wanderwege durch das Gebirge Serra de Tramuntana im Nordosten.

Slowenien

Slowenien ist noch immer ein Geheimtipp bei günstigen Urlaubszielen und das obwohl die wunderschönen Seen, Flüsse, Wälder, Wiesen und Berge für Reisende viel zu bieten haben. Besucht werden sollte neben der Hauptsadt Ljubljana der Nationalpark Triglav. Mediterranes Flair bekommen Urlauber in der Küstenstadt Piran, direkt an der slowenischen Adria.

Türkei

Ein bisschen weiter weg, aber trotzdem lohnend für Reisende, die nicht viel Geld im Urlaub ausgeben möchten, ist die Türkei. Dort finden sich antike Städte, feine Sandstrände und laut dem Reiseveranstalterweg.de ein "nahezu unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bei Pauschalreisen". Vom Städteurlaub in Istanbul bis zum Strandurlaub an der Türkischen Riviera bietet die Türkei für alle Urlauber etwas. Wer Kultur- und Badeurlaub verbinden möchte, sollte an die Türkische Ägäis reisen. Dort lassen sich die Ruinen von Ephesos und das antike Troja entdecken. Anschließend kann man in Marmaris oder Fethiye am Meer entspannen.

Thailand

Ein Reiseziel, das von Deutschland rund zwölf Flugstunden entfernt ist, aber einen unvergesslichen und gleichzeitig günstigen Urlaub bietet, ist Thailand. Die Preise in Thailand machen die teurere Anreise wieder wett. Reisende können den urigen und gebirgigen Norden des Landes erkunden oder im Süden auf einer der vielen traumhaften Inseln entlang der Andamanensee und des Golfs von Thailand entspannen. Schwangere sollten bei Langstreckenflügenübrigens ein paar Dinge beachten, damit sie den Flug sicher überstehen.

Bolivien

Nachdem der Langstreckenflug bezahlt ist, müssen Urlauber in Bolivien nicht mehr viel Geld ausgeben. Das Land auf dem südamerikanischen Kontinent ist preiswert, hat aber viel zu bieten: Schneebedeckte Berggipfel, tropische Regenwälder, Wüsten und Orte, an denen vor langer Zeit einmal die Inkas lebten. Spannend ist zum Beispiel die Sonneninsel Isla del Sol. Dort finden Reisende traumhafte Strände, Inka-Ruinen und ein spektakuläres Panorama auf den Titicacasee.

Übrigens: Wer einen günstigen Mietwagen buchen möchte, sollte ein paar Tipps beachten. Damit Sie auf Reisen nichts vergessen, können sie eine Pack-Liste für den Urlaub nutzen.