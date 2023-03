Karlsruhe vor 18 Minuten

Großkontrolle an der A5 bei Durlach: Polizei nimmt Busse unter die Lupe

Da der Fern-und Reiseverkehr auf den deutschen Straßen immer weiter zunimmt, sind regelmäßige Kontrollen vonnöten. Am Sonntag, 19. März, kontrollieren Beamte, von 9 Uhr bis 15 Uhr, an der A5, am Areal der Autobahnmeisterei KA-Durlach, Fahrzeuge, mit besonderem Fokus auf "Kraftomnibusse und Neunsitzer". Bei vergangenen Großkontrollen wurden Beanstandungsquoten von zirka 60 bis 70 Prozent festgestellt. Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten und technische Mängel gehören hierbei zu den häufigsten Beanstandungen.