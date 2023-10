Gegen 21 Uhr wurde der Leitstelle über Notruf ein Brand in einem Autohaus in der Ottostraße gemeldet. Bereits bei der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine Rauchwolke erkennen.

E-Scooter stand in Brand

Nach der Erkundung des Einsatzleiters, konnte ein Brand im Verkaufsraum ausfindig gemacht werden. Dort war offenbar ein Elektroroller in Brand geraten und hatte bereits auf weitere Fahrzeuge und das Inventar übergegriffen.

Mehrere Atemschutztrupps drangen daraufhin von zwei Seiten in das Gebäude vor. Diese konnten den Brandherd zügig ausfindig machen und mit einem sogenannten C-Rohr bekämpfen und ablöschen, so die Feuerwehr in einer Pressemitteilung. Hierzu wurden zusätzliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Durlach und Daxlanden an die Einsatzstelle alarmiert.

Keine Verletzten Personen durch Brand

Aufgrund der starken Verrauchung in dem weitläufigen Verkaufsraum wurden mehrere Lüfter, unter anderem ein Großraumlüfter zum Einsatz gebracht. Da das Autohaus zum Zeitpunkt des Brandes geschlossen war, befanden sich keine Personen im Gebäude. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Bewohner eines Wohnhauses sowie mehrere Besucher einer neben dem Autohaus befindlichen Moschee vorsorglich ins Freie gebracht. Sie konnten nach Beendigung der Löscharbeiten gegen 22 Uhr wieder in ihre Wohnungen und in das Gebetshaus zurückkehren.

Ottostraße im Zuge der Löscharbeiten kurzzeitig gesperrt

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Ottostraße in beide Richtungen für den Fahrzeugverkehr gesperrt .Der Sachschaden beläuft sich nach Informationen der Polizei auf rund 100.000 Euro.