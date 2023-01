von (pol/cak)

"Unter Einsatz von Pfefferspray und Einsatzstock gelang es, den Angriff vorläufig abzuwehren. Der Beschuldigte wurde dabei leicht verletzt. In der Folge wurden weitere Polizeikräfte einschließlich Beamte einer Spezialeinheit an den Tatort gerufen. Um kurz vor 2 Uhr wurde der Verdächtige widerstandslos in seiner Wohnung festgenommen", erklärt die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Der Mann befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Durch den Einsatz des Pfeffersprays verletzten sich wohl vier Polizisten leicht, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Inwieweit der Beschuldigte für sein Handeln strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann, ist Gegenstand des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens.