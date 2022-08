von (pol/cak)

Wie die Polizei Karlsruhe auf Anfrage von ka-news.de bestätigt, kam es gegen 8 Uhr am Montagmorgen zu einem Brand in einem Sägewerk im Elsass (Frankreich). Eine große Rauchwolke sei auch in Karlsruhe erkennbar.

Zusätzlich bestehe auch eine Meldung zu einem Flächenbrand im deutsch-französischen Grenzgebiet. Ob diese Meldungen zusammenhängen, kann die Polizei aktuell noch nicht sagen.

Nach aktuellen Informationen würde der Rauch in Richtung Süden abziehen, eine Gefährdung für die Karlsruher Bevölkerung würde nicht bestehen. Sobald mehr Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.