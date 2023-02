von Patrick Freiwah

Die ProSieben-Show „Germany‘s Next Topmodel“ startet am heutigen Donnerstag (16. Februar 2023) in ihre bereits 18. Auflage. Ungeachtet der Kritik am TV-Format und der Gastgeberin hält der Sender unvermittelt an dem Nachwuchswettbewerb fest, wo eine von Deutschlands bekanntesten Models jungen Mädchen Einblicke in das hartgesottene Modelbusiness gewährt und am Ende eine Gewinnerin gesucht wird.

Wie ProSieben vermeldet, sind zum Staffelstart in Folge eins zunächst 29 junge Damen mit an Bord, die Heidi Klum in die kalifornische Metropole Los Angeles eingeladen hat. Jedoch wird das Feld der Teilnehmerinnen später erweitert, führt der TV-Sender aus. Wie schon im vergangenen Jahr bemüht sich die Castingcrew um Klum um eine möglichst hohe Vielfalt ("Diversity") und Mischung aus Alter, Ethnie, Körpermaße und Charakter, mit dem Ziel unterschiedliche Schönheiten kennenzulernen und ihnen eine Chance zu geben.

GNTM 2023: Zum Start ein großer Auftritt in der "Stadt der Engel"

Das bildet zum einen den Querschnitt der Bevölkerung ab, vermutlich spielen auch das Identifizierungspotenzial sowie der möglichst große Zuschauerzuspruch keine unbedeutende Rolle. Der Lohn für die Mühen ist neben der Aufmerksamkeit, bei einer publikumsträchtigen TV-Show mitzuwirken: ein Titelbild für das renommierte Magazin "Harper's Bazar".

Was erwartet Fans von GNTM zum Auftakt in L.A.? In der Filmstadt, auch "Stadt der Engel" genannt, dürfen die "Meeedchen" zum ersten Mal eine Modeshow laufen, dabei werden sie von Modedesigner Peter Dundas eingekleidet. Nicht nur die 49-jährige Klum, sondern auch das bekannte Model Winnie Harlow - die bei einem Formel-1-Rennen für große Verwirrung sorgte - sowie der Designer selbst werfen ein Auge auf die Kandidatinnen. Für manch eine wird die Reise jäh beendet sein: Denn der Traum von der Teilnahme am GNTM-Finale 2023 könnte bereits kurz nach dem Beginn vorbei sein.

Folge 1 von GNTM: Klum-Models Cassy, Katherine und Emilia

Wenn am Donnerstag Abend die erste Folge der Klum-Show über die Bildschirme flimmert, wird das Nordlicht Cassy eine große Rolle spielen, sie wird mit einem polarisierenden Outfit konfrontiert. Jedoch findet die rothaarige Kandidatin aus Hamburg offenbar Gefallen an der knallgrünen Bekleidung, denn ihre Einstellung besagt, dass sie "schon immer gegen den Strom schwimme" und sie das Outfit "einfach zu 100 Prozent" repräsentiert. Konventionalität scheint der 23-Jährigen Sorge zu bereiten: "Für das normale Leben bin ich nicht gemacht."

Eine Wettstreiterin ist Katherine aus Flensburg, die auf andere Weise an das Modelcasting herangeht: Aufgrund eines Schicksalsschlages schätze sie jede Sekunde des Lebens, schildert ProSieben. Die 20-Jährige sei ein frommer Mensch und bete jeden Abend für das Wohlergehen ihrer Familie. Eine weitere GNTM-Kandidatin - Emilia aus Kelkheim - ist mit 1,94 Meter das größte Mädchen im Teilnehmerfeld und möchte mit ihrer Präsenz Frauen Mut machen, die eine ähnliche Körpergröße besitzen.

In den Ausgaben von GNTM 2023 werden wie gewohnt einige Gastjuroren fungieren, dazu gehören Modedesigner, international gefragte Models sowie renommierte Fotografen, die an der Seite von Heidi Klum Bewertungen für die Teilnehmerinnen abgeben.

Zu sehen ist das beliebte TV-Format mit den hohen Einschaltquoten traditionell am Donnerstag, wo die Sendezeiten von "Germany's Next Topmodel" seit jeher anberaumt sind.