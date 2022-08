Karlsruhe vor 59 Minuten

Gleisschubser in Karlsruhe: 53-Jähriger stößt Mann vor einfahrende Straßenbahn

Am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr wurde ein 52 Jahre alter Mann beim warten an der Haltestelle Yorckstraße in Karlsruhe vor eine einfahrende Straßenbahn geschubst. Zur Kollision mit der Bahn kam es nicht, der Mann wurde beim Sturz aber verletzt. Der Gleisschubser wurde festgenommen.