Karlsruhe vor 1 Stunde

Glatte Straßen in der Region: 7 Kilometer Stau auf der A8 bei Pforzheim

Pendler und Frühaufsteher aufgepasst! In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gab es wieder ordentlich Frost in und um Karlsruhe. Heißt: Die Straßen sind glatt! Davor warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits mit einer Pressemitteilung. Die gute Nachricht: Nach Angaben der Polizei gab es in Karlsruhe bislang keine Unfälle aufgrund von Glätte.