Karlsruhe vor 1 Stunde

Geldautomat in Neureut in die Luft gesprengt: Polizei sucht Flucht-Fahrzeug mit diesem Kennzeichen

Am frühen Samstagmorgen gegen 2.40 Uhr wurde in Neureut in der Hermann-Höpker-Aschoff-Straße ein Geldautomat in die Luft gesprengt. Die Polizei geht aktuell von drei Tätern aus und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/666-55 55 in Verbindung zu setzen.