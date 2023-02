von Tim Krupka

Ohne sie wäre die nächste Reise ins ferne Ausland nahezu unmöglich: Piloten und Pilotinnen. Sie sind es, die die riesigen Passagier- und manchmal auch Frachtmaschinen steuern und sicher von einem zum anderen Ort manövrieren. Nicht selten allerdings streiken die Flugkapitäne aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen. Dennoch – in Deutschland gehören sie zweifelsohne zu den absoluten Topverdienern. Doch was bedeutet das eigentlich genau? Mit welchem Gehalt kann man also rechnen, wenn man sich entscheidet, Pilot beziehungsweise Pilotin zu werden? Wir haben für Sie die wichtigsten und interessantesten Fakten zusammengestellt.

Das Gehalt als Pilot oder Pilotin nach dem Abschluss

Der Job des Flugkapitäns ist tatsächlich einer der wenigen, bei denen man auch ohne Studium ziemlich sicher zu den Bestverdienern in Deutschland aufsteigen kann. Doch wie fast immer ist natürlich auch der Weg ins Cockpit alles andere als einfach. Vergessen werden darf hierbei vor allem nicht die Tatsache, dass die Ausbildung zum Piloten beziehungsweise zur Pilotin zunächst einiges an Investments von den Interessenten selbst erfordert.

Wenn man über die Ausbildung von Piloten und Pilotinnen spricht, muss man genau genommen die richtige Bezeichnung des Verkehrsflugzeugführers oder des Berufsflugzeugführers heranziehen. Tatsächlich gibt es zwischen diesen beiden Wörtern einen nicht zu unterschätzenden Unterschied, der sich konkret im Erwerb verschiedener Berufspilotenlizenzen manifestiert. Letztere wiederum befähigen den Piloten beziehungsweise die Pilotin zu jeweils anderen Einsätzen.

Die Ausbildung selbst dauert für gewöhnlich zwei Jahre und läuft schulisch ab. Dabei werden im ersten Jahr die theoretischen Kenntnisse vermittelt, während im zweiten Ausbildungsjahr der Fokus auf die praktische Erkenntnisgewinnung gelegt wird. Über die genauen Inhalte der Ausbildung informieren unter anderem Flugschulen oder bekannte Airlines. Am Ende der zwei Jahre haben die meisten nach Angaben von aubi-plus zwischen 60.000 Euro und 100.000 Euro investiert, die dann natürlich erst einmal wieder verdient werden müssen.

Gehalt als Pilot und Pilotin nach Airlines

Auch zwischen den einzelnen Fluggesellschaften gibt es bezüglich der Verdienste von Piloten und Pilotinnen teils erhebliche Differenzen, sodass manche Airlines als Arbeitgeber weitaus beliebter sein dürften als andere. Laut der Online-Plattform Statista bezogen Flugkapitäne von Lufthansa im Jahr 2018 die mit Abstand höchsten Gehälter. Gezahlt wurden hier im Schnitt 250.000 Euro im Jahr. Auf Platz zwei und drei folgten bereits mit einigem Abstand KLM sowie Tui Fly mit 230.000 Euro respektive 204.000 Euro. Das Schlusslicht bildete Ryanair mit lediglich 90.000 Euro brutto.

Gehalt von Piloten in den unterschiedlichen Bundesländern

Kaum jemand dürfte von Berufs wegen weltweit so weit herumkommen, wie es Piloten und Pilotinnen tun. Doch irgendwo sind auch sie zu Hause. Das wiederum kann Einfluss auf ihren Verdienst haben, wie vielfältige Daten zeigen.

Besonders aussagekräftig sind die vorliegenden Informationen, die vom Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung gestellt werden, derweil aber nicht. So können lediglich für Bayern und Hessen wirklich valide Werte angegeben werden. Auffällig – gerade in diesen beiden Bundesländern befinden sich mit München beziehungsweise Frankfurt am Main auch die beiden größten Airports hierzulande. Im Schnitt erhalten Piloten und Pilotinnen sowohl in Bayern als auch in Hessen mehr als 7100 Euro brutto im Monat. Der Median in Deutschland für diese Berufsgruppe beläuft sich derweil auf über 6700 Euro an Monatsbrutto. Nachfolgend seien die genannten Bruttowerte nochmals übersichtlich dargestellt.

Durchschnittliches Pilotengehalt in Bayern: 7100 Euro

Durchschnittliches Pilotengehalt in Hessen: 7100 Euro

Mediangehalt als Pilot oder Pilotin: 6700 Euro

Gehalt als Pilot und Pilotin nach Alter und Geschlecht

Aufgrund der Tatsache, dass sich nach wie vor vergleichsweise wenige Pilotinnen in den Cockpits befinden, lassen sich vertrauensvolle Daten zu deren monatlichen Verdiensthöhen nur schwer angeben. Bei Männern sieht die Sache dagegen etwas anders aus. Gemäß dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit beläuft sich deren Gehalt auf durchschnittlich 6700 Euro pro Monat, sofern die unterschiedlichen Airlines außen vor gelassen werden. Auch zwischen den verschiedenen Altersgruppen kann der Verdienst teils drastisch variieren, wenngleich exakte Angaben auch hier Mangelware sind. Klar ist jedoch, dass besonders berufserfahrene Piloten und Pilotinnen zu den absoluten Spitzenverdienern innerhalb ihrer Berufsgruppe zählen. Zum Ende ist sicherlich noch erwähnenswert, dass lediglich 25% aller Piloten und Pilotinnen über ein monatliches Bruttogehalt von weniger als 6303 Euro verfügen.