Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsingenieurinnen werden in nahezu allen Branchen gebraucht. Sie sind dafür verantwortlich in Unternehmen Businessstrategien und Planungen durchzuführen oder Geschäftsprozesse zu optimieren. Wirtschaftsingenieurinnen und Wirtschaftsingenieure nehmen also innerhalb eines Unternehmens wichtige Tätigkeiten wahr. Wie schlägt sich das im Gehalt nieder? Mit welchen Faktoren hängt die Höhe des Gehalts von Wirtschaftsingenieurinnen und Wirtschaftsingenieuren zusammen? Dieser und weiteren Fragen soll im folgenden Artikel auf den Grund gegangen werden.

Gehalt als Wirtschaftsingenieur und Wirtschaftsingenieurin

Im Ingenieurwesen unterscheidet sich das Gehalt je nach Branche. Allgemein zählen alle Ingenieursberufe zu den besser bezahlten Jobs in Deutschland. Doch innerhalb der verschiedenen Ingenieursberufe gibt es auch Unterschiede. Wirtschaftsingenieurinnen und Wirtschaftsingenieure verdienten laut Bundesagentur für Arbeit 2021 im Schnitt 6459 Euro brutto im Monat. Dabei können verschiedene Faktoren, wie die Branche, die Größe des Unternehmens und die Region eine entscheidende Rolle spielen.

Einstiegsgehalt als Wirtschaftsingenieur und Wirtschaftsingenieurin

Berufseinsteiger verdienten 2021 nach abgeschlossenem Studium im Ingenieurswesen laut ingenieur.de ein Einstiegsgehalt von 50.004 Euro jährlich. Dabei kann aber das jeweilige Studienfach einen Unterschied machen.

Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsingenieurinnen verdienten im Mittel beim Berufseinstieg 49.992 Euro brutto. Damit liegen sie nur knapp unter dem Gesamtdurchschnitt beim Gehalt von Ingenieuren. Dieses Gehalt steigt in der Regel mit wachsender Erfahrung im Beruf.

Gehalt als Wirtschaftsingenieur oder Wirtschaftsingenieurin nach Berufserfahrung

Je nach Praxiserfahrung wird auch die Verantwortung größer, die Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsingenieurinnen tragen und damit steigt auch das Gehalt. Absolventa.de hat zur Gehaltsentwicklung bei Wirtschaftsingenieuren und Wirtschaftsingenieurinnen Daten erhoben und verglichen.

Berufserfahrung Gehalt pro Jahr <3 Jahre 55.071 Euro 3 bis 6 Jahre 57.468 Euro 7 bis 9 Jahre 60.640 Euro >9 Jahre 70.611 Euro

Quelle: Erhebung von absolventa.de

Gehalt als Wirtschaftsingenieur oder Wirtschaftsingenieurin nach Branche

Je nach Branche verdienen Ingenieurinnen und Ingenieure unterschiedlich viel Gehalt. Das gilt auch für Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsingenieurinnen. Laut absolventa.de liegen die besten Gehälter für Wirtschaftsingenieurinnen und Wirtschaftsingenieure mit durchschnittlich 76.178 Euro in der Fahrzeugbau-Branche. Die im Gesamtvergleich der Ingenieursberufe vorne liegende Chemie- und Pharmaindustrie belegt im Vergleich unter Wirtschaftsingenieuren und Wirtschaftsingenieurinnen mit rund 73.000 Euro nur Platz 3. Am schlechtesten werden Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsingenieurinnen in der Banken-Branche bezahlt. Hier liegt das durchschnittliche Jahresgehalt bei etwa 67.000 Euro.

Gehalt als Wirtschaftsingenieur oder Wirtschaftsingenieurin nach Unternehmensgröße

Ein weiterer Einflussfaktor auf die Höhe des Gehalts von Wirtschaftsingenieuren und Wirtschaftsingenieurinnen ist die Größe des Unternehmens, in dem sie arbeiten. Allgemein lässt sich in den meisten Fällen festhalten: je größer das Unternehmen, desto besser die Bezahlung. Start-ups können ihren Mitarbeitenden meistens nicht dieselben Konditionen bieten wie große internationale Unternehmen.

Absolventa.de kam beim Gehaltsvergleich zu dem Ergebnis, dass Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitenden ihren Wirtschaftsingenieuren und Wirtschaftsingenieuren im Schnitt etwa 52.500 Euro brutto jährlich zahlen. Bei einer Betriebsgröße von 101 bis 1000 Mitarbeitenden steigt das Durchschnittsgehalt bereits auf etwa 59.850 Euro an. Liegt die Zahl der Mitarbeitenden in einem Unternehmen zwischen 1001 und 20.000, beträgt das durchschnittliche Jahreseinkommen für Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsingenieurinnen etwa 65.300 Euro. Und bei mehr als 20.000 Mitarbeitenden können Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsingenieurinnen sogar mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von etwa 72.400 Euro brutto rechnen.

Gehalt Wirtschaftsingenieur: Unterschiede in den Bundesländern

Je nach Bundesland unterscheiden sich die Durchschnittsgehälter von Wirtschaftsingenieurinnen und Wirtschaftsingenieuren. Bayern ist hier mit im Schnitt 6936 Euro brutto im Monat Spitzenreiter. Das Schlusslicht bildet Thüringen mit einem durchschnittlichen Monatseinkommen von 4938 Euro brutto.

Bundesland Gehalt pro Monat Bayern 6936 Euro Baden-Württemberg 6623 Euro Hessen 6614 Euro Nordrhein-Westfalen 6475 Euro Schleswig-Holstein 6187 Euro Saarland 6161 Euro Hamburg 6051 Euro Berlin 6009 Euro Niedersachsen 6001 Euro Rheinland-Pfalz 5859 Euro Brandenburg 5584 Euro Sachsen 5334 Euro Sachsen-Anhalt 5018 Euro Thüringen 4938 Euro

Quelle: Entgeltatlas 2021

*Fehlende Werte: Bremen, Mecklenburg-Vorpommern