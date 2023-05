Karlsdorf vor 1 Stunde

Gefahr durch Propangas: Schuppen in Karlsdorf brennt

Wie die Polizei Karlsruhe auf Nachfrage von ka-news.de bestätigt, brach gegen 15 Uhr in Karlsdorf-Neuthard ein Brand in einer Scheune aus. In der Scheune sollen sich Propangasflaschen befinden, eine Gefahr für die umliegende Bevölkerung bestehe aber nicht.