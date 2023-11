Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Gefäßerkrankungen zählen in Deutschland zu den häufigsten Erkrankungen. Im Rahmen des bundesweiten Gefäßtages am 16. November, luden die ViDia Kliniken zu einem Rundgang ein und gaben spannende Einblicke in Diagnostik und Behandlung. ka-news.de Fotograf Thomas Riedel hat sich vor Ort umgeschaut.

