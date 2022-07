Ulm vor 1 Stunde

Nord-Süd-Gefälle: Droht in Baden-Württemberg Mangel bei der Gasversorgung?

Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut fordert vom Bund Transparenz, in welcher Reihenfolge und nach welchen Maßgaben Betriebe im Falle einer Gasmangellage beliefert werden sollen. "Was mir Sorgen macht, ist das Nord-Süd-Gefälle. Bei den Pipelines sind Bayern und Baden-Württemberg die letzten Glieder in der Kette", sagte die CDU-Politikerin der Ulmer "Südwest Presse" (Samstag). "Wenn im Norden zu viel Gas entnommen wird, schaut der Süden in die Röhre. Das darf nicht passieren, das wäre fatal." Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat für Montag zu einem Gasgipfel geladen.