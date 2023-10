Karlsruhe vor 27 Minuten

Lkw rammt Gassäule an Tankstelle in Karlsruhe-Durlach: 40.000 Euro Schaden

In der Killisfeldstraße in Karlsruhe-Durlach ist am Dienstagmittag, 31. Oktober, gegen 14 Uhr Gas aus einer Zapfsäule ausgetreten, nachdem ein Lkw-Fahrer beim Rückwärtsfahren dagegen gestoßen war. Die Feuerwehr konnte das Leck schnell beheben.