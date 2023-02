Karlsruhe vor 37 Minuten

Für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei: Mahnwache auf dem Karlsruher Marktplatz

Zahllose Menschenleben wurden bei den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien verloren - viele weitere Menschen kämpfen ums nackte Überleben. Eine Tragödie, die ihre Kreise bis nach Karlsruhe zieht, wo dieser Menschen in einer Mahnwache am Marktplatz gedacht wurde. ka-news.de-Fotograf Thomas Riedel ist vor Ort und sprach mit den Veranstaltern.